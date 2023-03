Stemmen tellen duurt lang, gemeenten mogen tijdelijk stoppen als tellers moe zijn

Het tellen van de stemmen voor de Provinciale Verkiezingen duurt zo lang, dat het ministerie een mail heeft gestuurd naar alle gemeenten. Als de tellers te moe zijn, kan de burgemeester besluiten het tellen tijdelijk te staken en donderdag verder te laten gaan.

Het ministerie schrijft dat de gemeenten niet zijn "gehouden tot het onmogelijke". Het belangrijkste is dat de telling zorgvuldig verloopt, benadrukt het ministerie in de mail die ANP in handen heeft.

Eigenlijk is het de bedoeling dat de tellers in ieder geval vaststellen hoeveel stemmen er op iedere partij zijn uitgebracht. Op basis daarvan komt ANP ook met een prognose, waar ook NU.nl over bericht. Het is niet duidelijk of er de komende uren alsnog een prognose gemaakt kan worden.