BBB laat gevestigde orde wankelen en brengt stikstofplannen in gevaar

De BoerBurgerBeweging (BBB) is uit het niets een enorme machtsfactor in de Nederlandse politiek geworden. De partij van Caroline van der Plas krijgt ook in de Eerste Kamer een stevige vinger in de pap. Dat kan de stikstofplannen van het kabinet flink overhoop gooien. Ook staat de stabiliteit van de coalitie onder druk.

"What the fuck is hier gebeurd"? Van der Plas kan het zelf nauwelijks geloven als zij rond 23.00 uur woensdagavond op het podium voor het laatst haar uitzinnige achterban toespreekt in het Overijsselse dorp Bathmen.

De eerste exipolls waren tamelijk bizar. In Overijssel lijkt bijna één op de drie stemmen naar BBB te gaan.

Eerder die avond gingen haar handen meerdere keren naar het hoofd van ongeloof. "Dit is zo onbeschrijfelijk", zei Van der Plas na het zien van de exitpoll van Noord-Holland. BBB strijdt daar met VVD om wie de grootste partij wordt.

Die spanning is er niet in Noord-Brabant waar één op de vijf stemmen naar BBB ging waarmee de partij met kop en schouders boven de rest uitstak. Van der Plas na die prognose: "Dit is echt niet meer normaal."

Van der Plas vertolkt stem van ontevreden burger

De overwinningen in de provincies hebben logischerwijs hun uitwerking op de Eerste Kamer: BBB krijgt volgens de exitpoll uit het niets vijftien zetels. Dat is vooralsnog net zoveel als de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA.

Van der Plas heeft de afgelopen jaren de stem van de ontevreden burger kennelijk het best weten te vertolken. Bijna de helft van de kiezers zei ook tegen het kabinet-Rutte IV te stemmen, onderzocht Ipsos in opdracht van de NOS. "Mensen willen zich gehoord en gezien voelen", zei Van der Plas vorige week in een interview met NU.nl om die onvrede te verklaren.

Haar klare en simpele taal zou daar een einde aan moeten maken. "Maar ik heb geen toverstaf", waarschuwde ze er alvast bij.

'Trein in Den Haag dendert maar door. Wij gaan die stoppen'

Van der Plas claimde na de exitpolls direct haar verworven machtspositie en waarschuwde het kabinet. "De trein in Den Haag dendert maar door. Wij gaan die stoppen."

Daarmee doelde de BBB-leider op het stikstofbeleid, het centrale thema van deze verkiezingen en al sinds 2019 een hoofdpijndossier voor dit en het vorige kabinet.

Van der Plas vindt niet dat er helemaal niets moet gebeuren, er moet alleen flink worden bijgestuurd. "Dat is de inzet", was haar eerste reactie. "Er moet toekomst zijn voor de boer en voor het platteland." Met BBB valt daar volgens haar over te praten.

1:44 Afspelen knop Caroline van der Plas viert feest na overwinning: 'Wat een avond'

'Dikke middelvinger naar de gevestigde orde'

Meer partijen vinden dat het kabinet de uitslag niet kan negeren. "Het zou triest zijn als er niets zou veranderen", reageerde SGP-leider Kees van der Staaij. Zijn partij heeft flinke kritiek op het stikstofbeleid.

Partijleiders Lilian Marijnissen (SP) incasseerde alweer de vijfde verkiezingsnederlaag op rij als partijleider, maar putte toch hoop uit het feit dat er veel kiezers tegen het kabinetsbeleid hebben gestemd. "Dit is een dikke middelvinger naar de gevestigde orde."

BBB is straks niet de enige optie voor de coalitie voor een meerderheid in de Eerste Kamer, er ligt ook een weg open naar links via PvdA en GroenLinks. Die partijen steunen min of meer de klimaat- en stikstofplannen. Maar Van der Plas probeert die pas alvast af te snijden. "Dat zou ik echt schandalig vinden. Dan negeren ze een aanzienlijk deel van de kiezers."

Van der Plas sneed terloops nog een ander gevoelig onderwerp aan: "Wij stemden ook tegen de nieuwe pensioenwet". Die wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer, waar een meerderheid na deze verkiezingen onzeker is.

CDA halveert bijna: 'Buitengewoon bittere pil'

Alle coalitiepartijen verliezen. Nu komen zij zes zetels tekort voor een meerderheid, dat loopt waarschijnlijk op naar veertien.

De VVD van Mark Rutte is verlies niet gewend, maar nu gaan er vermoedelijk twee zetels in de Eerste Kamer af waardoor er tien overblijven. "Dit is niet de winst die we wilden", was Ruttes eerste reactie. D66 en ChristenUnie moeten rekening houden met een verlies van één zetel naar respectievelijk zes en drie.

Maar de schade bij coalitiegenoot CDA is vele malen groter. Die partij halveert bijna in de senaat (van negen naar vijf). De christendemocraten hebben het al jaren moeilijk na een moeizame leiderschapswissel, de teleurstellende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Partijleider Wopke Hoekstra duidde de voorlopige uitslag als "een aardverschuiving die we in jaren niet gezien hebben" en "een buitengewoon bittere pil."

CDA kan niet teveel afstand nemen van BBB

Dit verlies, ook in de provincies, kondigde zich al aan in de peilingen. Hoekstra zag zich dan ook genoodzaakt alvast te verkondigen niet af te treden bij een teleurstellend resultaat. Die boodschap herhaalde hij woensdagnacht. "We zullen het vertrouwen straat voor straat, huis voor huis, moeten herwinnen."

Hij lijkt voor te sorteren op een reactie vanuit Den Haag. CDA'ers roepen al langer dat er niet zo strikt naar de stikstofdoelen moet worden gekeken. Dat voedt alleen maar de onrust, onvrede en onzekerheid onder boeren, vinden zij. Ook wil de partij eigenlijk niets weten van onteigening van boeren. Het kabinet wil zo'n maatregel juist achter de hand houden.

Vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zag het CDA veel kiezers vertrekken naar BBB, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Maar liefst een vijfde stapte over naar de partij van Van der Plas.

De verschuiving laat zich misschien het best samenvatten in de uitslag van het Twentse dorp Tubbergen. Tot voor kort was dit standaard CDA-terrein. Oud-partijleider Sybrand Buma nam er in 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn campagnefilmpje op. Nu haalt BBB daar bijna 60 procent van de stemmen. Het CDA is er nog wel de tweede partij, maar volgt op grote afstand (ruim 10 procent van de stemmen).

Kortom: als de christendemocraten die teleurgestelde kiezers weer terug wil winnen, kunnen zij niet teveel afstand nemen van de BBB-standpunten, voor op het gebied van stikstof.

Stabiliteit coalitie in gevaar

Daarmee raakt deze uitslag ook de stabiliteit van de coalitie. D66, ferm voorstander van streng stikstofbeleid, blijft maar hameren op zo snel mogelijke reductie.

De natuur kan het niet meer aan en de woningbouw, die flinke vertraging oploopt door de stikstofcrisis, moet weer op gang komen, vindt de een na grootste regeringspartij. .

Die tegengestelde belangen zorgden binnen de coalitie al voor veel wrijving, dat zal nu alleen maar toenemen. Er is deze campagne door Rutte, Kaag en Hoekstra zelfs openlijk gespeculeerd over een kabinetscrisis.