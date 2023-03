Dit zijn de uitslagen: BBB in al zeker elf provincies de grootste partij

In een groot deel van het land zijn inmiddels alle stemmen geteld. De BBB is in de elf provincies die klaar zijn met tellen de grote winnaar. In Utrecht is het nog niet duidelijk welke partij de grootste wordt.

Overijssel

We trappen af met Overijssel. Daar heeft BBB een reusachtige overwinning geboekt: bijna één op de drie stemmen ging naar de partij van Caroline van der Plas. In Tubbergen ging het zelfs om bijna zes op de tien stemmen en in diverse andere gemeenten om meer dan de helft.

BBB behaalde meer stemmen dan de tweede, derde, vierde én vijfde partij bij elkaar. De partij komt met zeventien Statenleden de provincie binnen. Op afstand volgen CDA (vier zetels), VVD (vier zetels), GroenLinks (vier zetels) en PvdA (3 zetels).

Jezus Leeft ontving de minste stemmen: 698. Dat is zo'n 0,1 procent van het totale aantal stemmen in de provincie en het zijn er zo'n 180.000 minder dan BBB ontving.

BBB-leider Caroline van der Plas vierde haar verkiezingswinst in het Overijsselse Bathmen. Foto: ANP

Zeeland

Ook in Zeeland is BBB de grootste, maar de partij heeft bij de Zeeuwen wel een minder grote voorsprong dan in sommige andere provincies. BBB behaalt negen zetels. De tweede partij is PvdA/GroenLinks, die in Zeeland al meededen met één lijst. Ze mogen zes Statenleden leveren. Het CDA en SGP volgen met vijf zetels.

De minste stemmen gingen naar Belang van Nederland (BVNL). De partij kreeg steun van 1.440 Zeeuwen, wat omgerekend 0,8 procent van alle stemmen is.

Friesland

Ook in Friesland boekte BBB een monsterzege. 27,9 procent van de stemmen ging naar de partij van Van der Plas. Dat is goed voor veertien zetels in de Provinciale Staten. Daarmee bleef BBB de PvdA en het CDA ver voor. De twee partijen halen respectievelijk vijf en vier zetels.

In 2019 wist het CDA nog acht zetels te bemachtigen en de PvdA zes.

In Friesland valt ook een kleinere partij op: FNP. De Friese partij behaalde 8 procent van de stemmen, waarmee ze de op drie na grootste partij is geworden. Bij de vorige verkiezingen stemden er ook zoveel mensen op de partij, maar toen waren PvdA, FVD, CDA en VVD groter.

Flevoland

Flevoland was als eerste klaar met het tellen van de stemmen. Iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden in die provincie is naar de stembus gegaan. Dat leverde de volgende top vijf op:

BBB: tien zetels

VVD: vier zetels

PVV: drie zetels

PvdA: drie zetels

GroenLinks: drie zetels

Van de kleinere partijen wist alleen Sterk Lokaal Flevoland één zetel te bemachtigen. Krachtig Flevoland kwam met 1,8 procent van de stemmen net tekort en Belang van Nederland eindigde onderaan met 1,3 procent van de stemmen. Dat zijn toch nog ruim 2.100 kiezers, maar niet genoeg voor een zetel.

Drenthe

In Drenthe boekte BBB het beste resultaat tot dusver. Meer dan één op de drie stemmen in de provincie was voor die partij. Daarmee is BBB goed voor 17 van de 43 zetels.

De partij ontving drie keer zoveel stemmen als de nummer twee op de lijst: de PvdA (vier zetels). VVD (vier zetels) en CDA (drie zetels) moeten het zelfs met nog minder doen. Alle drie de partijen verloren veel kiezers aan de BBB.

Groningen

Groningen maakte om 11.00 uur de resultaten bekend. Ook daar is BBB veruit de grootste geworden.

BBB: twaalf zetels

PvdA: vijf zetels

GroenLinks: vijf zetels

ChristenUnie: drie zetels

Groninger Belang: drie zetels

Vrijwel alle partijen hebben stemmen moeten inleveren om ruimte te maken voor de BBB. Net zoals in veel andere provincies wist de Partij voor de Dieren wél voor een kleine groei te zorgen.

Limburg

In Limburg waren donderdag om 12.00 uur alle stemmen geteld. Met tien zetels is ook hier BBB de grootste partij geworden. Vier jaar geleden was het CDA nog de grootste. De christendemocraten hadden negen zetels, maar moeten nu genoegen nemen met vijf Statenleden.

PVV heeft zes zetels bemachtigd en is daarmee de tweede partij geworden. JA21 komt in Limburg als nieuwkomer met twee zetels in de Provinciale Staten.

Noord-Brabant

Zoals de exitpoll woensdagavond al liet zien, is BBB de grootste partij geworden in Noord-Brabant. De partij heeft elf zetels gehaald. De VVD was de grootste partij, maar is met negen zetels nu de tweede. Op gepaste afstand volgt GroenLinks (vijf zetels). CDA, SP, D66, PVV en PvdA halen allemaal vier zetels.

Het CDA is een van de grote verliezers in Noord-Brabant. De partij had bij de vorige verkiezingen bijna het dubbele aantal stemmen.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland is tegen 15.00 uur 98 procent van de stemmen geteld. De opkomst ligt daar bijna 2 procent lager dan in 2019, tegen de landelijke trend in. De winnaar is BBB met 13,7 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD ( 12,8 procent) en GroenLinks (9,7 procent).

De grote verliezer in de provincie is FVD. Nieuwkomer JA21 maakt met 6 procent een opmars. Ook Volt scoort met 2,9 procent.

Gelderland

Rond 16.30 uur kwam het bericht binnen dat behalve Nijmegen alle andere gemeenten in Gelderland klaar zijn met het tellen van de stemmen. Ook in deze provincie is de BBB de grootste geworden. Bijna een kwart van de kiezers heeft op de partij heeft gestemd.

De VVD kreeg 10 procent van de stemmen. De PvdA is de derde partij geworden.

Noord-Holland

Als een van de laatste provincies maakte Noord-Holland bekend dat ook daar BBB de grootste partij is. De partij ligt met 14,2 procent van de stemmen nipt voor op de VVD, die goed is voor 13 procent van de stemmen.

Waar de PvdA dit jaar procentueel gezien iets meer stemmen kreeg dan tijdens de vorige verkiezingen (10,8 tegen 9,8 procent in 2019), leverde GroenLinks juist flink in. De partij kreeg in 2019 nog 15,3 procent van de stemmen en moet het dit jaar doen met 10,8 procent van de stemmen.