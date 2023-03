Exitpoll: Verpletterende zege BBB, coalitiepartijen verliezen fors in Eerste Kamer

De BoerBurgerBeweging is de grote winnaar van deze verkiezingen. De partij van Caroline van der Plas haalt mogelijk vijftien zetels in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen komen op basis van deze exitpoll samen op 26 zetels. Dat zijn twaalf zetels te weinig voor een meerderheid in de senaat.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie verliezen samen zo'n acht zetels. Vooral het CDA moet een flinke klap incasseren. De christendemocraten verliezen mogelijk vijf van de nu nog negen zetels in de Eerste Kamer. De exitpoll geeft vaak een goed beeld van de uiteindelijke uitslag, maar kan er één of twee zetels naast zitten.

GroenLinks en PvdA halen volgens de exitpoll samen vijftien zetels. Dat is één zetel meer dan de partijen nu hebben in de senaat. De twee linkse partijen gaan straks in de nieuwe Eerste Kamer samen een fractie vormen.

Het kabinet had de afgelopen jaren ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Voor wetgeving leunden ze vaak op GroenLinks of PvdA. Op basis van deze exitpoll kan de combinatie van deze twee partijen de coalitie ook aan een meerderheid helpen. Maar er zijn meer opties: het kabinet kan bijvoorbeeld ook naar de BBB kijken.

Van der Plas noemt de uitslag "overweldigend". De BBB viert de uitslag in het Overijsselse Bathmen. Hoewel het nog om een exitpoll gaat, is volgens Van der Plas duidelijk "dat men niet om de BBB heen kan".

Hoekstra: 'Dit is een buitengewoon bittere pil'

CDA-leider Wopke Hoekstra noemt de uitslag een "buitengewoon bittere pil". "Het is een slechte uitslag, slechter dan we allemaal hadden gehoopt." De christendemocraten verloren bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen ook al flink. Sindsdien hebben ze de weg omhoog nog niet gevonden.

Voor de verkiezingen gaf Hoekstra al aan dat hij niet van plan was om op te stappen als partijleider. Hij wil het vertrouwen de komende jaren terugwinnen.

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag hebben Van der Plas in een eerste reactie gefeliciteerd. "Zij lijkt een grote overwinning te boeken. Daar wil ik haar mee feliciteren", zei Rutte. De VVD levert waarschijnlijk twee zetels in, maar is na BBB nog wel de grootste partij in de Eerste Kamer.

In Overijssel stemt bijna een op de drie kiezers op BBB

Eerder op de avond vierde de BBB de overwinning al in Overijssel. In de provincie wint de partij fors met ruim 31 procent van de stemmen, liet een eerdere exitpoll zien. Dat betekent dat zo'n beetje een op de drie kiezers op de partij van Van der Plas heeft gestemd.

In de Provinciale Staten van Overijssel komen mogelijk zeventien leden van de BBB. Ze steken met kop en schouders boven de rest uit. CDA, VVD en GroenLinks volgen op gepaste afstand en halen alle drie vier zetels. Ook in Noord-Brabant is de BBB de grootste geworden. In Noord-Holland liet een exitpoll zien dat het nog een nek-aan-nekrace is met de VVD.