Minister vindt staking streekvervoer tijdens verkiezingen 'echt vervelend'

Dat de vakbonden woensdag doorgaan met de stakingen in het streekvervoer, vindt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) "echt vervelend en teleurstellend". Ze roept de bonden op ervoor te zorgen dat de stakingen de stembusgang woensdag niet in de weg zitten.

De vakbonden maakten dinsdag bekend na woensdag tijdelijk te stoppen met het staken in het streekvervoer. De geplande staking tijdens de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen gaat wel gewoon door.

Dat de staking gewoon doorgaat, zorgt voor veel onbegrip bij onder meer verenigingen die opkomen voor mensen met een beperking. Zij zijn vaak afhankelijk van het streekvervoer om naar een stembureau te gaan.

Staken is "natuurlijk een grondrecht", zegt Bruins Slot, maar "het uitbrengen van je stem in een democratie is ook een enorm belangrijk grondrecht". Ze hoopt daarom dat de actievoerders bereid zijn kiezers alsnog naar het stembureau te vervoeren.

Verkiezingstaxi's in Groningen, Drenthe en Utrecht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zat vorige week al met gemeenten en provincies om tafel om met oplossingen te komen als er woensdag gewoon gestaakt zou worden. Bruins Slot noemt het "heel goed" dat provincies en gemeenten daaraan gedacht hebben. Zo rijden in Groningen, Drenthe en Utrecht verkiezingstaxi's.

"Verder wil ik mensen in de samenleving oproepen goed na te denken en om zich heen te kijken of mensen hun hulp nodig hebben", zegt Bruins Slot. De minister hoopt dat "misschien een buurman of buurvrouw" van iemand die slecht ter been is de tijd kan vinden om te helpen met het stemmen.

Vakbonden komen met meldpunt

Vakbonden FNV en CNV lieten kort na de oproep weten meldpunten in te gaan richten. FNV maakt uiterlijk woensdagochtend een nummer bekend waar hulpbehoevenden naar kunnen bellen. CNV zet een aanmeldformulier op de website. Beide bonden proberen dan vervoer te regelen.