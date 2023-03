Bruins Slot: Staking streekvervoer moet verkiezingen niet in de weg zitten

Dat de vakbonden woensdag doorgaan met de stakingen in het streekvervoer, vindt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) "echt vervelend en teleurstellend". Ze roept de bonden op ervoor te zorgen dat de stakingen de stembusgang woensdag niet in de weg zitten.

Staken is "natuurlijk een grondrecht", zegt Bruins Slot, maar "het uitbrengen van je stem in een democratie is ook een enorm belangrijk grondrecht". Ze hoopt daarom dat de actievoerders bereid zijn kiezers alsnog naar het stembureau te vervoeren.

"Verder wil ik mensen in de samenleving oproepen goed na te denken en om zich heen te kijken of mensen hun hulp nodig hebben", zegt Bruins Slot. De minister hoopt dat "misschien een buurman of buurvrouw" van iemand die slecht ter been is de tijd kan vinden om te helpen met het stemmen.