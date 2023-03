Vandaag stem je over de toekomst van jouw regio (maar vergeet de Eerste Kamer niet)

Na weken van tv-debatten en talkshows vol politici is het eindelijk zover: vandaag mag je je stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De opkomst bij deze verkiezingen ligt bijna altijd lager dan bij de andere verkiezingen. En dat is eigenlijk best zonde. Want ook deze verkiezingen hebben gevolgen voor belangrijke zaken in jouw leven. Politicoloog Matthijs Rooduijn legt uit waar je op moet letten bij het invullen van het stembiljet.

Hoewel de bekende politici de afgelopen tijd niet van de buis waren te slaan, staan hun namen vandaag niet op jouw stembiljet. Welke dan wel? De namen van de kandidaten die jou in de provincie of het waterschap willen vertegenwoordigen. Maar hoe kruis je de juiste naam aan?

Vanzelfsprekend, maar oh zo belangrijk: verdiep je eerst in de verkiezingen. Een kieswijzer kan je op weg helpen. Maar het is volgens Matthijs Rooduijn, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, ook belangrijk om te kijken wat er in jouw provincie speelt. De gekozen Statenleden stemmen en debatteren de komende jaren namelijk over zaken die direct invloed hebben op jouw leven, zoals waar nieuwe woningen komen.

Onderschat ook de invloed van de waterschappen niet. Alleen al omdat we steeds vaker te maken hebben met (de gevolgen van) extreem weer. Ook hier is het volgens Rooduijn goed om je te verdiepen in de partijen. "De namen zeggen mensen vaak niks, terwijl veel partijen wel gelieerd zijn aan landelijke partijen."

Bekijk ook de lokale standpunten van een aantal partijen. "Veel mensen weten wel bij welke partijen ze zich thuis voelen", vertelt Rooduijn. De politicoloog spreekt in meervoud, omdat kiezers zich vaak aangetrokken voelen tot meerdere partijen. Wil je bijvoorbeeld stemmen op een groene partij, dan kan het zo zijn dat je twijfelt tussen GroenLinks en Partij voor de Dieren. "Op landelijk niveau weten de meeste mensen vaak de verschillen tussen de partijen wel te benoemen. Maar op provinciaal niveau weten ze dit vaak niet."

Verkiezingen worden spannend voor de coalitie

Tegelijkertijd moeten kiezers landelijke issues niet uit het oog verliezen, waarschuwt Rooduijn. Het ingewikkelde is dat we in Nederland getrapte verkiezingen hebben voor de Eerste Kamer. Dat houdt in dat wij eerst naar de stembus gaan om een vertegenwoordiging te kiezen. In dit geval de Statenleden. Vervolgens kiezen die Statenleden in mei ook weer vertegenwoordigers: de senatoren. Indirect oefen je met jouw stem vandaag dus invloed uit op het landelijke beleid.

De coalitie heeft al jaren geen meerderheid in de Eerste Kamer en is voor het erdoor krijgen van wetten afhankelijk van de oppositiepartij(en). Nou ging dat premier Mark Rutte en zijn kabinetten de afgelopen twaalf jaar prima af, maar toch zullen de regeringspartijen vanavond met samengeknepen billen naar de uitslag kijken.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben nu nog 32 zetels in de Eerste Kamer. Ze komen 'maar' 6 zetels tekort voor een meerderheid. Met alleen de steun van GroenLinks (8 zetels) of PvdA (6 zetels) konden er dus wetten worden aangenomen.

Waarschijnlijk gaat dit na vanavond niet meer op. In de peilingen staat de coalitie op flink wat zetels verlies. Het is zelfs de vraag of ze met de steun van GroenLinks én PvdA (de partijen gaan straks één gezamenlijke fractie vormen) de 38 zetels halen. Ook op rechts zal het kabinet waarschijnlijk naar meerdere partijen moeten kijken om een meerderheid achter zich te krijgen.

De grote vraag is dus welke opties qua steun er voor het kabinet overblijven. Rooduijn: "Het zal er in de coalitie in ieder geval niet veel gezelliger op worden na vandaag. De onenigheid tussen de vier partijen staat door de campagne in de schijnwerpers." Daarnaast liggen er belangrijke dossiers op tafel waarover besluiten genomen moeten worden, zoals stikstof en migratie. Laat dat nou net de thema's zijn waarop de coalitiepartijen flink van mening verschillen.

2:19 Afspelen knop Waarom de VVD een tweestrijd met PvdA en GroenLinks wil creëren

Laat je niet misleiden door campagnetrucs

Even terug naar de talkshows en tv-debatten. Ook als je ze niet hebt gekeken, heb je er vast iets van meegekregen. Je leest erover in de kranten en op sociale media of hoort erover bij de koffieautomaat op je werk. Het is volgens Rooduijn belangrijk dat je niet alleen kijkt naar hoe politiek leiders het (inhoudelijk) doen, maar ook kritisch kijkt naar de opzet van een debat of interview.

De VVD zette deze campagne al vroeg in op een tweestrijd met 'de linkse wolk'. Daardoor lijkt het soms alsof deze verkiezingen gaan over links tegen rechts. "De VVD wil zich positioneren als het enige redelijke alternatief op rechts. Op dat frame moet je kritisch zijn", benadrukt Rooduijn. "We hebben in Nederland een meerpartijenstelsel en er spelen veel meer zaken."

Dat is goed te zien aan de BoerBurgerBeweging. De partij kan in één klap in veel provincies - en dus ook in de Eerste Kamer - veel zetels halen. Niet voor niets ontweek Rutte een debat met BBB-leider Caroline van der Plas, maar ging hij wél met GroenLinks en PvdA in debat.

Het politieke landschap verandert snel in Nederland

Wat er aan de rechterkant van de VVD gaat gebeuren, is volgens Rooduijn het interessantst om in de gaten te houden. Het gaat om partijen als BBB, JA21, PVV en FVD.

"Als je nu naar de peilingen kijkt, zit één op de drie mensen aan deze kant. Deze groep, die rechtser is dan de VVD, is niet alleen groter geworden, binnen deze groep verschuift ook van alles. Kiezers switchen in Nederland snel tussen partijen met als gevolg dat partijen relatief heel snel succesvol kunnen worden, maar ook net zo snel weer kunnen imploderen."