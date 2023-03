Waar, hoe laat en hoe: alles wat je moet weten om vandaag te kunnen stemmen

Op woensdag 15 maart mogen Nederlanders weer naar de stembus. Deze keer staan de Provinciale Statenverkiezingen op de planning. Vanaf hoe laat kan je stemmen, waar moet je heen en vanaf wanneer druppelen de eerste uitslagen binnen? NU.nl zet het voor je op een rij.

In het kort: waar stemmen we voor?

Als je stemt voor de Provinciale Staten, dan stem je voor de mensen die jouw provincie gaan besturen. Zij gaan bijvoorbeeld over het verkeer, woningbouw en natuur in de provincie.

Daarnaast breng je een stem uit voor de waterschappen. In Nederland zijn 21 waterschappen. Die besluiten over het grondwater en watermanagement in hun gebied.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen wordt ook veel verwezen naar de Eerste Kamer. Dat komt doordat de leden van de Provinciale Staten in mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. Als je voor de Provinciale Staten je stem uitbrengt, heb je dus eigenlijk ook invloed op de Eerste Kamer.

Wanneer kan ik naar de stembus en waar staan die eigenlijk?

De meeste stembureaus zijn op 15 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. In totaal zijn er 9.053 stembureaus. Daarvan zijn er 8.782 toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Reizigers kunnen in Alkmaar, in Zwolle en op tientallen NS-stations daartussen ook hun stem uitbrengen. Op sommige stations zijn de stembureaus al vroeger open. Zo kan je er om 5.00 uur al terecht in Nijmegen en gaat het stembureau op station Breda al een kwartier later open.

Op de site waarismijnstemlokaal.nl kan je zien welke stemlocaties er in jouw gemeente zijn. Daarbij is het goed om te weten dat je niet op alle stembureaus ook voor jouw waterschap kan stemmen. De waterschapsgebieden komen namelijk niet altijd overeen met de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Ten eerste de stempassen die je via de post hebt ontvangen. Dat zijn er twee: een voor de Provinciale Statenverkiezingen en een voor de waterschapsverkiezingen.

Daarnaast moet je een Nederlands identiteitsbewijs kunnen laten zien. Dat mag een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs zijn. Mensen met een Nederlandse en een tweede nationaliteit kunnen zich soms ook identificeren met een buitenlands document. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Een paraplu of dikke sjaal zal je woensdag niet nodig hebben. Het blijft op veel plaatsen droog en het kwik blijft hangen rond een graad of 7.

Wanneer komt de uitslag?

De stembussen zijn woensdag tot 21.00 uur open. Op het moment dat de stembureaus de deuren dichtdoen, worden de stemmen geteld.

Maar om 21.00 uur horen we ook al de uitslagen van de eerste exitpoll. Dat is een peiling onder kiezers die net hun stem hebben uitgebracht. De uitslag komt vaak op een paar zetels na overeen met de exitpoll.

De eerste echte uitslagen druppelen in de daaropvolgende uren binnen. Eerst komen die van de kleinere gemeenten. Zo is Schiermonnikoog vaak als eerste klaar met tellen. Rond middernacht komen de grotere gemeenten met uitslagen. Vaak is er rond die tijd ook een eerste voorlopige uitslag.

Wat doet NU.nl?