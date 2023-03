Interview Van der Plas (BBB): 'De haat maakt het heftig'

Alle ogen zijn gericht op de BoerBurgerBeweging (BBB) bij deze Provinciale Statenverkiezingen. Lijsttrekker in de Tweede Kamer Caroline van der Plas is het gezicht van de campagne en weet dat haar partij de grote uitdager is. NU.nl sprak haar uitgebreid. "Je moet niet 150 Carolines in de Kamer hebben."

U bent niet weg te slaan uit de media. Is deze campagne slopend?

"Je moet ervoor zorgen dat je goed slaapt. Dat lukt meestal. Maar het is inderdaad wel slopend."

"In het verleden is het een keer voorgekomen dat ik duizelig werd en dubbel begon te zien vlak voor een debat. Dat kwam door het harde werken. Dat heb ik nu gelukkig niet meegemaakt."

U zei eerder dat BBB nu de grote uitdager is. Is deze campagne heftiger qua drukte?

"Nou, weet je... wat het heftig maakt is de haat. Dat hebben we de vorige keer niet meegemaakt. Er is meer weerstand. Ook vanuit de Kamer."

"Er wordt zo veel bagger over ons uitgestort. Via sociale media en mailtjes krijg ik dan te horen dat ik een 'boerenverrader' ben. Ik word 'kartelhoer' genoemd, of een 'WEF-puppet'."

World Economic Forum. Kartel. Hebben we het over FVD?

"Klopt. Ik ben ook niet bang om dat zo te zeggen. Maar ook van links hoor, mind you. D66 heeft mij de laatste weken ook op de korrel."

Ervaart u vanuit D66 ook haat?

"Nee, maar er zitten ook mensen in hun achterban die mij wegzetten als fascist, nazi en extreemrechts."

"Met wat Kamerleden doen kan ik nog wel omgaan, en ik kan er ook grapjes over maken. Maar ik zei laatst wel tegen Jan Paternotte (fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer, red.): 'Ik weet niet waar jullie mee bezig zijn, maar wij krijgen er alleen maar leden erbij. Focus je op je eigen punten!'"

Spreekt u FVD'ers in de Kamer weleens aan op hun uitspraken?

"Eind februari nog in een stikstofdebat. Gideon van Meijeren (FVD-Kamerlid, red.) zei dat ik er niet voor de boeren ben en zo. Hij ging maar door. Toen zei ik: 'Realiseer je dat jouw uitspraken gevolgen hebben voor mensen'."

En?

"Ze hebben er lak aan, want ze gaan er gewoon mee door."

U hebt het vaak over de onvrede in het land. Wordt BBB een protestpartij?

"Er zullen natuurlijk proteststemmen naar ons gaan. Maar ik merk in mijn achterban vooral dat men het fijn vindt dat iemand in de Kamer normale taal spreekt en kleine dingen agendeert."

Waar komt de onvrede volgens u vandaan?

"Mensen willen zich gehoord en gezien voelen. Ik krijg honderden mails per dag, zo'n veertienhonderd per week. Veel van bezorgde burgers."

"Ik lees ze allemaal. Mensen die mij rechtstreeks aanspreken of een vraag stellen, probeer ik allemaal te beantwoorden. Ook als ik niets voor ze kan doen. Sommigen zijn verbijsterd dat ik überhaupt terugmail. Dat zijn ze niet gewend. Ik zeg niet dat ik de enige politicus ben die dat doet, hoor."

Even een stap terug. Waarom mailen die mensen politici volgens u?

"Ze kunnen het nergens anders kwijt."

Maar waarom zijn die mensen überhaupt boos of ontevreden?

"Omdat ze tegen een muur van bureaucratie aanlopen. Ze voelen zich onrechtvaardig behandeld."

Deze week bleek uit verschillende onderzoeken dat Nederland een hardnekkige ongelijkheid kent en dat de armoede toeneemt. Speelt dat niet een veel grotere rol bij de onvrede?

"Dat ligt eraan. Ik spreek ook vaak met ondernemers. Zij worden zo moe van al die extra regels waarmee zij te maken krijgen."

"Maar zij redden zich vaak nog wel. Ik krijg vooral veel mailtjes van mensen die een probleem met een uitkering of toeslag hebben. De Nationale ombudsman zegt: de overheid is er voor de burger en niet andersom. Daar ben ik het volledig mee eens."

En u wilt dat allemaal gaan veranderen?

"Ja. Maar ik heb geen toverstaf."

Grote overheidsprojecten zoals de versterkingsoperatie in Groningen of de compensatie voor toeslagenouders in goede banen leiden, is toch niet zo simpel? U krijgt dat toch ook niet in een jaar opgelost?

"Nee. Maar ik stel bijvoorbeeld wel vragen waarom er beleid wordt gemaakt op basis van wantrouwen. Want dat gebeurt er nu in Groningen. De overheid is bang dat mensen ook geld ontvangen die er misschien geen recht op hebben."

"Ik snap dat er protocollen zijn. Ik zeg ook niet dat je zomaar duizenden euro's moet overmaken. Maar laten we er nou eens vanuit gaan dat de meeste mensen deugen. Dan heb je ook minder regelgeving nodig."

BBB gaat dat allemaal veranderen?

"We moeten ons als volksvertegenwoordigers veel bewuster zijn van wat we doen."

Het is nogal een opdracht.

"Ik denk dat de vertrouwenscrisis de grootste crisis is waar we mee te maken hebben. Want echt, ik meen het: onze democratie kán kapot. Ik zeg niet dat morgen het Tweede Kamergebouw wordt bestormd, maar ik maak me er weleens zorgen over dat de kloof tussen over de overheid en de burger zo groot wordt."

Wie is er dan verantwoordelijk voor dat wantrouwen?

"Wij allemaal. Politici in Den Haag, de provincies en gemeenten."

Dit gaat al lang niet meer alleen over het belang van boeren, het speerpunt waarmee u in 2021 de Kamer in kwam.

"Nee, dat klopt. Dat gevoel is gaandeweg sterker geworden. Er is te weinig aandacht voor de mensen in de regio. Even los van het stikstofprobleem. Mensen trekken weg vanwege slechte voorzieningen. Wat in Den Haag klein zeer is, is voor die mensen grote pijn."

"Ik krijg de laatste tijd ook veel positieve reacties van Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Deze week bijvoorbeeld weer drie Marokkaanse jonge mannen bij een benzinestation. 'Hey mevrouw Van der Plas! Ik ga op u stemmen!', riepen ze. We hebben even staan kletsen."

In uw verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer in 2021 staat maar een heel klein zinnetje over discriminatie. De lijst voor de Tweede Kamer was niet divers als je kijkt naar een niet-westerse achtergrond. Dus waar komt dat vandaan?

"Dat vraag ik me ook af. Je zou zeggen dat zij vooral op Denk stemmen. Ik hoorde van iemand uit de Turkse gemeenschap dat men in die cultuur van stevige vrouwen houdt. Iemand die met haar hand op tafel slaat en zegt: 'nu allemaal koppen dicht.'"

Er is op veel plekken in de maatschappij sprake van hardnekkige discriminatie. Jullie maken hier geen groot punt van.

"Het is inderdaad geen speerpunt, maar we vinden het ook niet onbelangrijk. We maken er geen beleid op. Maar ik debatteer over dit soort onderwerpen wel met een open vizier."

"Laatst nog tijdens het debat over de excuses over het slavernijverleden. Vroeger vond ik dat onzin. Maar ik kwam erachter dat voorstanders een punt hebben. Dan stel ik mijn standpunt bij."

"Ik had makkelijk niet naar dat debat kunnen gaan. Want ik weet dat er in mijn achterban mensen zitten die de excuses belachelijke onzin vinden. Dan stel ik me kwetsbaar op."

Uw achterban wordt als de peilingen kloppen groter en misschien ook diverser. Heeft dat invloed op uw standpunten?

"Ik denk niet dat er een groot verschil is tussen de plattelanders en mensen die in de stad gewoon een biertje willen drinken, voor hun moeder willen zorgen en een paasvuur willen afsteken."

Er is dus helemaal geen kloof tussen stad en platteland?

"De kloof is er vooral tussen de burgers en de politiek."

Als BBB zetels wint, verenigt u dan de mensen in onvrede?

"Dat vind ik een lastige. Misschien dat die mensen denken: zij zou iets aan die onvrede kunnen doen. Want zij zit al twee jaar in de politiek en is nog hetzelfde als op dag één. Geen pumps, geen jargon, benaderbaar."

U ziet uzelf dus niet als Haags. Hoe gaat u ervoor zorgen dat u dat ook niet wordt?

"Ik weet niet hoe je Haags moet worden. Dat zit totaal niet in mij. Mijn kinderen zeggen al vanaf het begin: 'als ik jou in de Kamer zie, ben je gewoon mijn moeder.' Ik ben precies zoals thuis. Dat is voor sommigen moeilijk te begrijpen."