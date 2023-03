Verkiezingsupdate Partijen zeggen vooral wat ze niet willen

Op 15 maart zijn de stembussen open voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Met onze verkiezingsupdates houden we je op de hoogte van verschillende onderwerpen die spelen.

De afgelopen dagen horen we vooral wat partijen níet willen.

Zo wil D66 niet met JA21, BoerBurgerBeweging (BBB) en PVV gaan samenwerken in de provincies. Die partijen willen volgens de D66-lijsttrekkers van de twaalf provincies "hun stilstandbus parkeren in onze provincies, pal voor de stikstof- en klimaatdoelen. Die doodlopende weg willen wij niet inslaan."

"Scheelt weer een paar gesprekken", reageerde BBB-leider Caroline van der Plas via Twitter. Voor het weekend liet Van der Plas in een interview weten zelf geen partijen uit te sluiten, maar boeren gedwongen uitkopen is voor BBB "een breekpunt".

Dat maakt samenwerken met coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie op zijn zachts gezegd onwaarschijnlijk. Deze partijen willen onteigening als laatste middel kunnen inzetten om stikstof te reduceren.

GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren hameren juist op het belang van onteigening voor natuurherstel als vrijwilligheid te weinig stikstofreductie oplevert. Die partijen zullen dus ook niet snel met de coalitiepartijen in een provinciebestuur belanden.

Geen meloenen voor JA21, maar deur staat wel op een kier

JA21 gaat "geen meloenen slikken" op asiel, stikstof en klimaat. Dat zeiden JA21'ers Annabel Nanninga en Joost Eerdmans, lijsttrekkers van respectievelijk de Eerste Kamer- en Tweede Kamerfractie, in een interview met NU.nl. "Verwacht niet dat we op een trein springen die helemaal de verkeerde kant opgaat", aldus Eerdmans.

Toch houdt Nanninga de deur voor samenwerking op een kier, zegt ze tegen persbureau ANP. "We zijn geen NEE21, we zijn JA21. We willen niet stagneren. En we zijn ons er helemaal van bewust dat je met elkaar dingen moet doen. Dat vind ik ook wel zo democratisch."

Ook de nieuwe stikstofwet, niet verrassend het onderwerp deze campagne, krijgt bij weinig partijen de handen op elkaar.

Van PVV, JA21 en BBB is het bekend dat zij niets zien in de versnelling die de coalitie in het regeerakkoord heeft afgesproken. Namelijk dat de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd, in plaats van in 2035 zoals dat nu nog in de wet staat.

Ook de linkse oppositiepartijen zijn in toenemende mate kritisch over de plannen, lieten zij zondag bij Buitenhof weten. Het moet "veel sneller en steviger", zei Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren.

Ook voor GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat het te langzaam, want "de staat van de natuur is zo ontzettend slecht." Bovendien moeten de industrie en mobiliteit ook bijdragen aan stikstofreductie, zei Klaver. Daar sloten PvdA en SP zich bij aan.

Hoe kijkt BBB naar 'wandelgangenpolitiek'?

Het wordt vooral interessant hoe BBB zich zal opstellen na de Provinciale Statenverkiezingen en na de nieuwe samenstelling in de Eerste Kamer. Als de peilingen kloppen, wordt de partij een factor van belang in de senaat.

Lijsttrekker van BBB voor de Eerste Kamer Ilona Lagas licht alvast een tipje van de sluier. "Ik ben niet van: als wij dit ritselen, kunnen jullie dat regelen", zei ze in gesprek met ANP. Geen "koehandel" dus.