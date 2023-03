Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Groningen

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Groningen hebben negentien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

GroenLinks Goed openbaar vervoer en aandacht voor de fiets zijn belangrijk. Als je voor die vervoersmiddelen voldoende aanbod schept, dan komen mensen makkelijker uit hun auto. Openbaar vervoer is vaak sneller en in elk geval milieuvriendelijker. Automobilisten kunnen de komende jaren overstappen naar elektrisch.

Een groot deel van de Groningers is de komende tijd nog afhankelijk van aardgas. GroenLinks wil dat er geen aardgas meer gewonnen wordt uit het Groningerveld of wordt geïmporteerd uit Rusland. Daarom moeten er voor gas en elektriciteit alternatieve bronnen worden gevonden. Kernenergie is uitgesloten.

GroenLinks wil een provinciaal transitiefonds opzetten om boeren te ondersteunen. Landbouw moet natuurinclusief worden en boeren krijgen een breder takenpakket.

PvdA De PvdA wil duurzame bronnen zoals biogas waar mogelijk steunen. De industrie moet minder afhankelijk worden van koolstof uit kolen, olie en aardgas.

De provincie moet samen met de gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en lokale werkgevers plannen maken voor de leefbaarheid van de kleine steden in Groningen.

De vraag naar woonruimte moet ondersteund worden door ruimtelijk beleid. De partij ziet dan ook graag dat voorzieningen in de provincie goed bereikbaar zijn met bestaand of nieuw ov.

FVD Groningers moeten ruimhartig gecompenseerd worden. De gaswinning moet doorgaan.

Goede ov-verbindingen tussen stad en dorp zijn noodzakelijk.

Woningbouw moet gebeuren in steden, niet bij dorpen of op landbouwgrond. Basisvoorzieningen in de dorpen moeten behouden blijven. Daar is extra aandacht voor nodig.

ChristenUnie De partij wil drugscriminaliteit actief bestrijden. Dat moet vanuit de provincie gebeuren. Informeer inwoners en zorg voor het preventief weerbaar maken van eigenaren die schuurruimte hebben in het buitengebied.

Betrek omwonenden bij plannen voor wind- en zonne-energie en laat ze direct profiteren van de voordelen. Dat kan bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap.

Bied boerenbedrijven perspectief en geef daarbij extra aandacht aan jonge boeren en continuïteit van familiebedrijven. Dat kan door toekomstbestendig werken en (inter)nationaal voorloper te worden in de branche.

SP De gasputten moeten uiterlijk op 1 oktober 2023 sluiten. Het wordt wettelijk vastgelegd dat er ook in de toekomst niet meer naar Gronings gas geboord kan worden.

Met een eigen ov-­bedrijf wil de partij goed en bereikbaar ov opzetten. Ook moet er een provinciaal energiebedrijf komen. Daarmee kan de energierekening omlaag en heeft de omgeving zeggenschap over het investeren in schone energie.

De SP is voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en het beschermen van de natuur, maar de partij is niet tegen boeren. De SP wil juist meer boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft.

VVD Import van energie is mogelijk, Nederland hoeft niet alles zelf op te wekken. De VVD is voor een mix van gas, wind, zon, lng, groene waterstof en kernenergie.

Startende ondernemers zorgen voor banen en innovatie. De VVD wil dat de provincie extra aandacht besteedt aan het stimuleren en ondersteunen van innovatieve (ICT-)start-ups.

De regels voor woningbouw moeten versoepeld worden. In het buitengebied komen dan mogelijkheden om gebouwen te herbestemmen.

CDA De gaswinning moet zo snel mogelijk naar nul.

Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Het CDA blijft een voorvechter voor behoud van de kinderhartchirurgie en andere acute zorgvoorzieningen.

Er moet meer vrijheid komen in het woningbouwbeleid. Ook is maximale flexibiliteit nodig bij de bouw. Op deze manier komen er voldoende geschikte woningen voor Groningers.

Groninger Belang De gaswinning in het Groningenveld moet zo snel mogelijk naar nul. De mijnbouwschade in Groningen moet snel en ruimhartig afgehandeld worden.

De partij wil een directe spoorverbinding naar de Zernike Campus, Groningen Airport Eelde, Stadskanaal en Twente en een echt snelle verbinding naar de Randstad.

Er moet geïnvesteerd worden in een goede infrastructuur van wegen en ov. De bereikbaarheid van de provincie moet daardoor sterk toenemen.

D66 Maak de lokale gemeenschap voor minstens 50 procent eigenaar van nieuwe energieprojecten. Grootschalige windparken kunnen in bepaalde gebieden en op zee gebouwd worden. De aanleg van zonnepanelen op daken en op land moet waar mogelijk doorgaan. D66 ziet waterstof als een van de benodigde energiedragers van de toekomst.

Er moeten woningen komen op plekken met goed ov en goede voorzieningen op fietsafstand. Ook wil de partij investeren in brede en comfortabele (door)fietsroutes om grotere plaatsen in de provincie met elkaar te verbinden.

D66 wil de landbouw stimuleren om veel minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De toekomst ligt in een natuurinclusieve aanpak, waarbij boeren gebruikmaken van de biodiversiteit en natuur op hun eigen bedrijf.

PVV De gaswinning in Groningen moet stoppen, maar dat betekent niet dat heel Nederland van het gas af moet. Het debat over nieuwe energiebronnen, zoals kernenergie en thorium, moet worden aangegaan voor langetermijnoplossingen.

Er moet financiële steun komen (en minder regels) voor boeren en bedrijven. Ook steunt de partij maatregelen die ervoor zorgen dat boeren hun werk kunnen blijven doen.

Er moet ruimte komen voor nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen.

Partij voor het Noorden Plattelandsdorpen en gemeenten zijn prettig om in te wonen. Daarom wil de Partij voor het Noorden nieuwbouw op het platteland. Dat komt de leefbaarheid in het buitengebied ten goede.

De partij wil, vanwege de afbouw van de gaswinning in Groningen, dat de overheid Groningen leidend maakt in de energietransitie.

Groningen, Friesland en Drenthe hebben te maken met vergelijkbare onderwerpen. Daarom wil de partij een gezamenlijke lobby. Meer samenwerking zal het Noorden sterker maken.

Partij voor de Dieren Het aantal dieren in de vee-industrie moet kleiner. Inkrimpen met minstens 75 procent zorgt voor minder dierenleed en minder gevaar door dierziektes zoals vogelgriep.

Het is tijd om over te stappen op biologische landbouw. Dat betekent ook meer ruimte voor natuur. De partij wil bescherming van de biodiversiteit, verbinding van natuurgebieden en betere bescherming van het Waddengebied.

Voor de Partij voor de Dieren is economische groei geen doel meer. Het draait erom binnen de draagkracht van de aarde te blijven.

50PLUS Primaire, spoedeisende hulp moet voor iedereen goed bereikbaar en dichtbij zijn. 50PLUS wil dat partners gratis naar het ziekenhuis kunnen reizen.

Windmolens kunnen prima op zee. De partij wil dan ook geen uitbreiding van windmolenparken op het land. Fossiele brandstoffen moeten worden afgebouwd en het is nodig om in te zetten op groene energie.

65-plussers en minima moeten voordelig kunnen reizen. Zo kan iedereen gebruikmaken van het ov. Ook wil de partij een portefeuille ouderenbeleid. Daarnaast moet flink worden ingezet op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

BBB Als het om stikstof gaat, hanteert de partij het standpunt 'meten is weten'. Het is belangrijk dat maatregelen tegen stikstof zo min mogelijk schade toebrengen aan de agrarische sector en de werkgelegenheid in de provincie.

BBB wil dat de gaswinning niet wordt verhoogd zolang de veiligheid niet is gegarandeerd. Ook moet alle schade aan huizen en gebouwen volledig worden vergoed.

Op het platteland, in dorpen en in buurtschappen zijn goede voorzieningen nodig. Dan voelt oud en jong zich daar thuis. Daarbij is goed en bereikbaar ov van groot belang. Er mag daarom ook niet bezuinigd worden op het ov.

BVNL Er moet een stop komen op het uitkopen van boeren. Ook moet het bouwen van huizen doorgaan. Daarvoor moeten de stikstofnormen worden verhoogd.

De partij wil gas weer betaalbaar maken door te winnen voor eigen gebruik. Er mag daarbij geen onnodige schade ontstaan aan huizen.

Als er meer zonnepanelen nodig zijn, dan moeten die op daken komen en niet op vruchtbare grond. Windmolens langs de weg zijn levensgevaarlijk en moeten daar weg.

Volt Energiebesparing en overgang naar duurzame energie moeten volop gestimuleerd worden. Zet daarbij duurzame energiebronnen zoals zon, water en wind zo breed mogelijk in.

Het is van belang om goed te kijken naar wat nodig is en daar nieuwbouwprojecten op aan te passen. Probeer leegstand actief tegen te gaan of verander de bestemming.

Een duurzame inrichting van natuur en wonen in de provincie is nodig voor een toekomstbestendige provincie. Daar horen natuurinclusieve landbouw en klimaatneutrale gebouwen bij.

SGP Een goede en bereikbare leefomgeving in de provincie is nodig, ook in de kleine kernen in het landelijk gebied. Daarvoor is betaalbaar en bereikbaar ov nodig.

De gaswinning uit het Groningenveld moet snel afgebouwd worden. Ook verdienen inwoners van Groningen volledige steun bij het versterken van hun huizen.

Er moet meer biodiversiteit komen in de natuur. Daarbij is belangrijk dat kwaliteit boven de hoeveelheid natuur gaat.

Jezus Leeft De partij wil terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost de meeste problemen op.

Ruim en snel compenseren voor schade die ontstaat door aardgaswinning is nodig. Dat wil de partij omdat de opbrengsten van de gaswinning veel hoger zijn dan de herstelkosten en het voorkomen van schade aan woningen.

AOW'ers moeten gratis kunnen parkeren en gratis kunnen gebruikmaken van het ov.

