Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Overijssel

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Overijssel hebben negentien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

CDA Het CDA wil dat meer mensen in de trein stappen voor korte reizen. Snelle verbindingen zijn dan ook belangrijk voor de hele provincie. Ook zijn betere treinverbindingen nodig met Europese steden als Brussel, Parijs, Londen en Berlijn.

Natuur en landschap moeten behouden blijven. Overijssel moet haar landschappelijke karakter zoveel mogelijk behouden.

Ook wil de partij een 'plattelandspact'. Daarin staan de uitgangspunten voor herstel van de natuur, perspectief voor de landbouw en een economisch vitaal platteland.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

FVD FVD wil volledige steun voor mkb-initiatieven en wil dat zonder extra regels voor duurzaamheid en diversiteit. Er moet steun komen voor dorps- en buurthuizen die door de gestegen energieprijzen in de problemen zijn gekomen.

Bouw woningen in de steden, niet bij dorpen of op landbouwgrond.

Er moet voldoende asfalt komen om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen. De maximumsnelheid van 100 kilometer per uur moet afgeschaft worden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

VVD De VVD wil het programma de Stadsbeweging voortzetten en uitbreiden naar de dorpskernen op het platteland. Zo wordt de verbinding met de steden verbeterd.

Als het over energie gaat, heeft de partij een voorkeur voor wind op water. Windenergie, bijvoorbeeld op het IJsselmeer, de Waddenzee of de Noordzee, is een onderdeel van de energiemix van de toekomst.

Het mkb is de banenmotor van Overijssel. Lokale ondernemers moeten steun krijgen zodat zij kunnen blijven bestaan.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Groenlinks Stop met het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Open ook geen nieuwe biomassacentrales. In plaats van nieuwe mestvergisters zou de subsidie daarvoor moeten worden afgebouwd en verdwijnen.

Bebouwing moet binnen de steden gebeuren om de bevolkingsgroei op te vangen. Eerst wordt gebouwd binnen bebouwd gebied en daarna wordt pas uitgebreid.

Natuur en klimaat zijn belangrijk. Bij het bouwen van nieuwe wijken wordt dan ook veel aandacht gegeven aan groen op straat. Hierbij wordt het 3-30-300-principe aangehouden: iedereen kan vanuit huis minimaal drie bomen zien, iedere wijk bestaat voor minimaal 30 procent uit bladerdek en niemand woont verder dan 300 meter van een park of groene ruimte.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PvdA Taalvaardigheid en digitale vaardigheid zijn van groot belang voor de inwoners. Er moet samen met alle gemeenten een aanvalsplan basisvaardigheden ontwikkeld worden.

De provincie moet afspraken maken met gemeenten voor voldoende woningen voor ouderen op de plekken waar daar behoefte aan is. Dat kan in kleine kernen, maar ook midden in de stad zijn.

De PvdA wil dat de landbouw in balans komt met de omgeving. Inkrimpen van de veestapel is daarbij nodig.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

ChristenUnie Er is meer aandacht nodig voor klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. Volgens de partij moeten gemeenten hier samen naar kijken.

Verduurzaming van het verkeer is belangrijk. Dat kan door meer laadpunten voor fietsen, personenauto's, vrachtauto's en bussen neer te zetten.

Bedrijventerreinen zijn nodig, maar ze moeten niet overal worden gebouwd. Er moet rekening worden gehouden met het landschap en er moet voldoende vergroening tegenover staan.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PVV Er is meer aandacht voor nieuwe technieken op het gebied van kernenergie nodig. Aardgas is op den duur mogelijk te vervangen door waterstof.

Bedrijven moeten in sollicitatieprocedures eerst voor inwoners uit Overijssel kiezen.

Koop boeren niet uit vanwege 'stikstofhysterie', maar ondersteun ze bij de bedrijfsvoering. Maak beleid met boeren, niet over boeren. De partij ziet koeien het liefst terug in de wei.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

SP Het ov hoort in publieke handen. Daarom wil de SP een provinciaal ov-bedrijf. De prijs kan dan omlaag en de kernen worden beter bereikbaar.

De partij wil dat er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Die worden verspreid over alle gemeenten.

Ook energie moet lokaal geregeld worden. Daarvoor wil de SP een provinciaal energiebedrijf oprichten met lagere prijzen en duurzame energie.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

D66 Inzetten op een brede energiemix, waarbij geen enkele vorm wordt uitgesloten. Zo wil de partij inzetten op het minimaal behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Wat D66 betreft is de voorkeursvolgorde zo duurzaam mogelijk: lopen, fietsen, ov, het delen van voertuigen en dan pas de eigen auto. Vliegen past niet in dit rijtje. De partij is dan ook tegen het openstellen van Lelystad Airport.

Zorgvoorzieningen moeten voor iedereen dichtbij zijn. Daarom is investeren in lokale initiatieven en samenwerking nodig.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

SGP De agrarische sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook moet de sector kunnen verbreden met nevenactiviteiten.

Bestaande bedrijventerreinen moet eerst volledig benut en gestructureerd zijn. Daarna is uitbreiding van de terreinen pas aan de orde.

Woningbouw dient bij voorkeur binnen de steden te gebeuren. Kantoren horen hun locatie te hebben bij de assen van het ov.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

50PLUS 50 Plus wil investeren in het ov. Binnen een straal van 5 kilometer moet het ov gratis worden.

Echtparen moeten zo lang mogelijk bij elkaar kunnen blijven wonen. Dat kan volgens de partij op diverse manieren, bijvoorbeeld door nieuwbouwprojecten meer op maat te maken.

De vitaliteit van de dorpskernen moet beter worden. Dat kan door basisvoorzieningen, zoals een supermarkt, bank en apotheek, bij elkaar onder te brengen.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij voor de Dieren Het is noodzakelijk om minder dieren in de vee-industrie te houden. Dat betekent met minstens 75 procent inkrimpen.

De partij wil een inclusievere samenleving. Zo moet iedereen kunnen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Dat moet dan ook bereikbaar en betaalbaar zijn.

Bescherm de biodiversiteit, verbind natuurgebieden en help dieren met oversteken tussen gebieden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

JA21 Bouwen van betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens is nodig om de doorstroming te verbeteren en starters een kans te bieden op de woningmarkt.

De dienstregeling op het spoor moet uitgebreid worden. Ook is een dekkend netwerk van bussen noodzakelijk. Daarmee blijven de dorpskernen bereikbaar.

Er moet ruimte komen voor meerdere kleine kerncentrales in Overijssel. Er moeten geen nieuwe windturbines, windparken en zonnevlaktes in de provincie komen.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Alliantie Het is belangrijk ruimte te bieden aan fietsen en een goed netwerk van fietspaden hoort daarbij. Tegelijkertijd kan niet iedereen fietsen en zijn in Overijssel de afstanden soms te groot. Ruimte voor de fiets moet dan ook zo min mogelijk ten koste gaan van autoverkeer en ov. Naar kleine dorpen moet vaker een bus rijden.

De partij wil logisch en praktisch kijken naar de mogelijkheden om binnen kernen van dorpen en stadswijken te bouwen. Ook moet er slim gebruikgemaakt worden van bestaande woningen en gebouwen.

De landbouwsector heeft ondersteuning nodig bij het verminderen van de stikstofuitstoot en het verduurzamen van de bedrijfsvoering, ook financieel. Verminderen van stikstofuitstoot kan door innovatie en vrijwillige uitkoop van stoppende agrarische bedrijven.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

BVL BVNL wil dat er nieuwe kerncentrales komen, net als de verdere ontwikkeling van thoriumcentrales. Er moeten geen nieuwe windmolenparken of zonneakkers komen.

Het ov in de steden en regio moet beter op elkaar aansluiten. De partij wil een Blauwnetverbinding richting Deventer.

Doorstroom van woningen moet verbeteren. Verzorgingstehuizen moeten weer geopend worden. Wel moet dit altijd vrijwillig zijn.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Samen Lokaal Twente Regioziekenhuizen moeten openblijven, zodat inwoners verzekerd zijn van de belangrijkste basiszorg dicht bij hun woonplaats. Ook de acute zorg moet in de regio bereikbaar zijn.

Het uitgangspunt is 'zon op dak'. Daar waar zonneweides worden ontwikkeld gebeurt dit bij voorkeur door lokale coöperaties of gemeentelijke energiebedrijven.

Geldautomaten verdwijnen uit dorpen en steden. Niet iedereen kan en wil digitaal betalen. Papiergeld is een wettig betaalmiddel en dient voor iedereen beschikbaar te zijn. Daarom wil de partij dat de provincie hier harde afspraken over maakt met banken.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Jezus Leeft Schaalvergroting is slecht voor de maatschappij. Het verhoogt eenzaamheid en criminaliteit. Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen.

Voor AOW'ers wil de partij gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

De woningnood is hoog. Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en horen volgens de partij niet in flats of steden worden opgesloten.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

BBB Algemene voorzieningen moeten regionaal aanwezig blijven of uitgebreid worden. Denk bijvoorbeeld aan dorpsscholen, zorginstellingen, dorpshuizen, openbaar vervoer en sportverenigingen.

Het verplicht uitkopen van boeren mag niet gebeuren. Boeren moeten geholpen worden in de ontwikkeling van innovaties (bijvoorbeeld voer-, stal- en mestmaatregelen).

Het openbaar vervoer tussen stedelijke gebieden en het platteland moet tot ten minste 20.00 uur beschikbaar blijven. Zowel forenzen, studenten, toeristen en ondernemers als het klimaat hebben baat bij een met openbaar vervoer bereikbaar platteland.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma