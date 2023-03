Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Friesland

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Friesland hebben zeventien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

CDA Modernisering en innovatie van de veehouderij is hard nodig. De sector moet hier zelf ook in meedenken, net als de overheid en ketenpartners. Boeren kunnen dit niet alleen.

De gas- en zoutwinning in de provincie moet stoppen. Deze tijd vraagt om nieuwe energievormen, zoals waterstof, geo- en aquathermie.

Het provinciale wegennet is prima op orde, maar dat geldt niet voor de bereikbaarheid via het spoor. De Lelylijn moet er dan ook komen zodat de reistijd richting Amsterdam korter wordt.

FVD Nederlandse boeren zijn ondernemers die alle ruimte moeten krijgen die ze nodig hebben om hun beroep uit te oefenen. Het verplicht uitkopen van de boeren om de uitstoot van stikstof te verlagen mag niet aan de orde zijn.

Er moet voldoende asfalt komen om aan de toekomstige vraag te voldoen. Dat geldt ook voor kleinere dorpen. Ook die moeten bereikbaar zijn, zowel met de auto als met het ov.

De proefprojecten rond aardgasvrije wijken moeten stoppen. De partij wil niet van het gas af.

PvdA Voor meer woonruimte kunnen leegstaande gebouwen omgebouwd worden.

Iedereen moet toegang hebben tot het ov. Dat moet bereikbaar en betaalbaar zijn.

De landbouw moet verder extensiveren. Dat betekent minder vee op de kleine ruimte. Biologische landbouw wordt aangemoedigd, zowel in de akkerbouw als in de veeteelt.

VVD Bereikbaarheid via de weg, water, spoor en lucht is een prioriteit. Ook moeten er aquaducten boven bruggen op de hoofdwegen komen.

Er zijn meer betaalbare en energiezuinige woningen nodig, zodat Friezen kunnen wonen waar ze willen.

De Lelylijn moet er komen. Die moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van het noorden.

FNP Fryslân Naast de huidige windmolen- en zonneparken moet er vol worden ingezet op nieuwe ontwikkelingen zoals aquathermie, geothermie, waterstof, groen gas en 'blue energy'.

Landbouw moet extensiever worden met kringloop-, biologische en grondgebonden landbouw. Boeren horen daarbij genoeg te verdienen.

De partij is tegen het Deltaplan voor het Noorden, de bouw van 60.000 woningen in vooral het zuidoosten van de provincie.

GroenLinks Klimaatdoelen halen kan gewoon. Er moet schone energie worden opgewekt, worden bespaard op energie en energiecoöperaties moet worden gestimuleerd.

Een goede bereikbaarheid van stad en platteland is mogelijk door betaalbaar openbaar vervoer aan te bieden in de provincie.

De uitstoot van broeikasgassen moet snel omlaag. Ook komen er stevige maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

ChristenUnie De ChristenUnie wil het vestigingsklimaat in Friesland blijven versterken. Dat gebeurt onder meer door de MKB voucherregeling uit te breiden. Ook worden bedrijven nog meer gestimuleerd om te innoveren en te verduurzamen.

Versterking van het ov kan onder meer door de Lelylijn, met een volwaardige aftakking naar Leeuwarden. Ook blijven vier treinen per uur op het traject van Leeuwarden naar Zwolle rijden en wordt station Werpsterhoeke gerealiseerd.

De partij wil maximaal inzetten op grondgebonden, duurzame landbouw waarbij perspectief bieden voor (jonge) boeren prioriteit heeft.

PVV Het Deltaplan voor het Noorden mag niet doorgaan. De provincie zou met het plan opgeofferd worden om de Randstad tegemoet te komen.

Boeren moeten kunnen doorgaan op de huidige manier. De 'klimaathysterie' is nergens voor nodig.

De partij is tegen wind- en zonneparken. Als enige uitzondering mag een boer onder voorwaarden een windmolen op het eigen erf hebben.

SP SP wil dat iedereen mee kan doen. Daarom moeten het ov en de energie in provinciale handen komen, waarbij winsten terugvloeien naar de provincie.

De leefbaarheid moet verhoogd worden door actief huisartsen, apothekers en andere zorgverleners aan te trekken.

Voor een volwaardige maatschappij moeten de bezuinigingen op maatschappelijke en natuurorganisaties teruggedraaid worden.

D66 D66 wil dat Friesland de eerste klimaatneutrale provincie van Nederland wordt. Er moet meer geld komen voor energiecoaches en energiebesparende maatregelen.

De prijzen voor het openbaar vervoer worden gehalveerd. Ook moet de Fryslânpas er komen, waarmee inwoners met minder geld gratis kunnen reizen.

Friese boeren worden geholpen de overstap te maken naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zo kunnen de komende generaties blijven boeren zonder beleidsveranderingen.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren wil dat intensieve veehouderij stopt. Friesland moet de koploper worden in biologische landbouw.

Inzetten op verdere verduurzaming van de energiebehoefte door middel van wind, zon en andere duurzame energiebronnen.

De Friese economie moet volledig circulair worden. Dat betekent geen wegwerp­maatschappij, maar binnen de draagkracht van de aarde.

50PLUS Er zijn meer woningen nodig. Dat is mogelijk door eerst naar herbestemming van bestaande ruimten te kijken. Daarna kan het nodig zijn dat er beperkt in het buitengebied wordt gebouwd, maar dan geen dure bungalows, maar levensloopbestendige en betaalbare woningen.

De energietransitie moet zorgvuldig gebeuren. Zomaar van het gas af kan nog niet.

De partij wil goed en voldoende ov, maar wel met meer maatwerk. Het laten rijden van lege bussen voelt niet goed. Het verder ontwikkelen van het ov moet niet ten koste gaan van het autoverkeer. Ook dat is in de provincie van groot belang.

AWP Nederland Circulaire en kringlooplandbouw moeten de norm worden. Nieuwe technieken, zoals energie uit waterstof en aquathermie, kunnen energie leveren en het CO2-peil neutraal houden.

Het is vanwege het veranderende klimaat nodig om dingen anders te doen. Ook het snel achteruitgaan van de biodiversiteit vraagt om een gerichte aanpak.

Het platteland moet leefbaar zijn en blijven. Daarvoor wil de partij 'mobiliteit als een service' uitrollen in aanvulling op het openbaar vervoer. Dat betekent meer maatwerk.

JA21 JA21 wil moderne kernenergie. Hiervoor worden geschikte locaties gezocht in de provincie.

De partij wil zo snel mogelijk meer woningen bouwen in steden en dorpen. Regels mogen dat niet verhinderen.

Ondernemers en boeren moeten de ruimte krijgen, zonder last te hebben van een onrealistisch stikstofbeleid.

Provinciaal Belang Fryslân Er moet een stop komen op zonnevelden en windmolens in het Friese coulissenlandschap.

De agrarische sector is belangrijk voor de voedselvoorziening. Daarom is het verstandig om de Friese boerenbedrijven niet te halveren, maar in overleg te werken aan een toekomstbestendige sector.

Huishoudens worden kleiner. Wie zorg nodig heeft, zal langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat er veel verbouw, ombouw maar ook nieuwbouw nodig zal zijn. Waar dat niet binnen de bestaande grenzen van dorpen en steden kan, mag het daarbuiten.

BBB Door de vergrijzing in Friesland en de vele kleine kernen in de provincie zullen niet alle voorzieningen altijd naast de deur zijn. Daarom moet de provincie inzetten op bereikbaarheid per zowel auto als het ov.

Op het platteland moeten meer woningen voor jong en oud komen.

Landbouwgrond moet niet worden veranderd in zonne- of windmolenparken. BBB wil onderzoek naar nieuwe energiebronnen, zoals aquathermie, geothermie, waterstof en thorium.

