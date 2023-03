Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Drenthe

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Drenthe hebben negentien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

PvdA De PvdA wil het ov goedkoper maken zodat iedereen hiervan gebruik kan maken voor reizen naar school, werk of familie.

Drenthe moet voldoende bereikbare en betaalbare voorzieningen hebben waarbij bewoners naar elkaar omkijken.

De belasting door stikstof moet omlaag en daarvoor is samenwerking nodig tussen alle partijen. Er is aandacht voor bestaanszekerheid voor boeren.

FVD Er moeten huizen gebouwd worden om het woningtekort op te vangen. Inwoners zouden daarbij meer invloed moeten krijgen, bijvoorbeeld over de locaties van bouwprojecten.

De stikstofnormen moeten gemoderniseerd worden naar Duits model. Boeren mogen niet onteigend worden.

De politiek moet dichter bij de burger komen. Daarvoor wil FVD een provinciaal referendum invoeren.

VVD De VVD wil dat er betaalbare huizen worden bijgebouwd, kantoren worden omgebouwd en boerderijen worden gesplitst. Ook kan woonruimte worden gemaakt door creatieve oplossingen, zoals flexwoningen en tiny houses.

Windparken op zee hebben de voorkeur, maar de partij is niet tegen elk initiatief op land.

In Drenthe is goed ov belangrijk. Maar het is ook van belang dat auto's in Drenthe veilig en vlot kunnen rijden. Dat betekent: voldoende geld investeren in onderhoud en het verdubbelen van provinciale wegen.

CDA Het CDA wil betere weg-, water-, lucht- en ov-verbindingen met steden als Zwolle, Groningen en Bremen.

Dorpen moeten genoeg ruimte bieden voor betaalbare woningen voor mensen die daar al wonen.

De ontwikkeling van de natuur moet in de praktijk worden bekeken, niet met regels en rekenmodellen vanuit een kantoor.

GroenLinks GroenLinks maakt zich hard voor 'kangoeroesettingen'. Woningen worden aangepast zodat ouders en kinderen samen en toch apart wonen om mantelzorg mogelijk te maken.

Een 'stoffenbalans' kan helpen om bij te houden wat een boerenbedrijf aan stikstof aan- en afvoert. Het overschot wordt dan belast. Deze maatregel om duurzamer te boeren is goed voor de natuur en de waterkwaliteit.

Het ov, fietsers en voetgangers hebben voorrang boven de auto. Het ov moet verbeterd worden zodat de bereikbaarheid in de provincie toeneemt.

PVV Kernenergie is een betrouwbare, stabiele en goedkope energievoorziening. Die moet dan ook volop ontwikkeld worden. Windturbineparken moeten afgebroken worden en zonneakkers moeten uit het zicht zijn.

Boeren moeten kunnen blijven boeren. De partij wil niet meedoen aan de 'stikstofgekte'.

De natuur is Drenthe is belangrijk, maar ruimte voor de bewoners ook. Daarom is nieuwe natuur niet nodig.

ChristenUnie Er moet goede en bereikbare zorg zijn voor alle inwoners.

In Drenthe is er alle ruimte voor boeren die toekomstbestendig zijn of willen worden. Landbouw moet helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit, het klimaat en het landschap. Ook moet landbouw bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening.

De beste energie is niet-gebruikte energie. Daarom is energiebesparing bij bedrijven én inwoners belangrijk. Het gebruik van fossiele energiebronnen moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. Nieuwe energiedragers zoals waterstof hebben de toekomst.

SP Om duurzaamheid te stimuleren moet er minder geïmporteerd en geëxporteerd worden. In de schappen horen producten uit eigen land te liggen.

De partij ziet graag een publiek energiebedrijf zodat de winst bij de provincie terechtkomt en niet bij grote multinationals.

Het tekort aan woningen moet snel worden weggewerkt zodat iedereen een betaalbare woning kan krijgen.

D66 Grijze energie moet vervangen worden door groene en blauwe energie. Het doel is een energiemix die afkomstig is van lokale duurzame bronnen.

Voor voldoende woningen moet eerst gebouwd worden binnen de bestaande steden en dorpen. Het grootste deel van de provincie kan dan groen blijven.

Voedselteelt gaat voor sierteelt. Afname van het aantal dieren in de veehouderij is nodig om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Sterk Lokaal Drenthe Zonnepanelen horen op het dak. Daarnaast is het nodig om woningen te verduurzamen. Zo blijft de energierekening betaalbaar en wordt er minder energie verspild.

De agrarische sector moet gekoesterd worden. Boeren moeten perspectief krijgen voor de toekomst.

Een rijk verenigingsleven is nodig om mensen te verbinden. Daarom moet geïnvesteerd worden in breedte-, top- en gehandicaptensport.

50PLUS Het ov moet goedkoper worden, met meer opstapplaatsen bij verzorgingstehuizentehuizen.

Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat betekent dat er voldoende, betaalbare en aanpasbare woningen beschikbaar moeten zijn. Er moet niet alleen in de stedelijke kernen gebouwd worden, maar vanwege de leefbaarheid ook in de dorpen.

Mensen moeten zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving zorg krijgen. De provincie moet vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunen.

Partij voor de Dieren Minder dieren in de vee-industrie. Dat betekent dat inkrimpen met minstens 75 procent nodig is.

Stel grenzen aan het massatoerisme zodat groen, rust en ruimte in Drenthe bewaard blijven.

Verder wil de Partij voor de Dieren een verandering naar meer plantaardige voeding. Biologische teelt krijgt voorrang en gezonde voeding moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Jezus Leeft AOW'ers moeten gratis kunnen parkeren en gratis kunnen gebruikmaken van het ov.

Het is nodig terug te gaan naar kleinere dorpen en gemeenten. Verdere herindelingen doen de leefbaarheid geen goed. Kleinschaligheid lost de meeste problemen op.

De overheid zou alle soorten van woningbouw moeten stimuleren. Mensen horen thuis in de natuur, ze moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

JA21 Als metingen aantonen dat er een stikstofgrens is overschreden, wil JA21 dat de provincie in gesprek gaat met de boer over bedrijfsverandering, verplaatsing of uitkopen.

De provincie moet investeren in deelauto's en in dorpshuizen met sociaal-culturele activiteiten, mobiele huisartsen, bibliotheek, kinderopvang en winkels.

De N34 tussen Coevorden en de kop van Drenthe moet volledig verdubbeld worden.

BBB Vruchtbare landbouwgronden op het platteland moeten beschikbaar blijven voor voedselproductie. Zo kan er lokaal geproduceerd worden. Voor de boeren is een betrouwbaar plattelandsbeleid nodig, met toekomstperspectief.

Zonnepanelen horen op de daken te liggen. In de bebouwde ruimte komt meer aandacht voor waterregulering en planten. Bomen en planten werken als tempe­ratuurregelaar, producent van zuurstof en vestigingsplaats voor vogels en dieren.

Groningen Airport Eelde moet gestimuleerd worden als duurzame luchthaven, omdat dat goed is voor de economie in het noorden.

Alliantie Grote windturbines zijn een absolute no-go. Plaats kleine, losse windmolens voor individuele agrariërs of afgelegen woningen in het buitengebied. Zonnepanelen horen niet thuis in weilanden of op landbouwgronden, maar op daken.

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is nog lang niet op orde om al volledig van het gas af te gaan. Er moeten eerst duurzame alternatieven zijn.

Uitkopen van boeren is ondenkbaar. De landbouw moet wel blijven werken aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Dit kan door bijvoorbeeld innovatie, aangepaste bedrijfsvoering of vrijwillige uitkoop.

Volt Er moeten betaalbare, flexibele en tijdelijke woningen voor jongeren komen. Daarbij moet er ruimte komen voor onder meer kangoeroewoningen en nieuwe vormen van collectief wonen.

Volt biedt boeren een duurzaam vooruitzicht met meer ruimte voor diversiteit, zoals kleinschalig wonen, bedrijvigheid en andere maatschappelijke voorzieningen.

Het bestaande ov-netwerk met betrouwbare en betaalbare verbindingen binnen de provincie, tussen provincies en richting de Duitse deelstaat Nedersaksen (Nedersaksenlijn en Emmen-Rheine) moet voortgezet worden.

SGP Een betaalbaar en toegankelijk ov is belangrijk. Dat zorgt voor een betere leefbaarheid in het landelijk gebied.

Tijdelijke arbeidsmigranten worden liefst centraal gehuisvest aan de rand van bedrijventerreinen. Zo blijven woningen in de kleine kernen beschikbaar voor inwoners.

Als het om natuurbeheer gaat, hebben agrariërs de voorkeur boven gesubsidieerde organisaties. De nadruk moet wel liggen op de kwaliteit (biodiversiteit) en niet op de hoeveelheid natuur.

