13,3 miljoen mensen mogen op 15 maart stemmen, 800.000 voor het eerst

Bijna 13,3 miljoen mensen mogen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart naar de stembus. Onder de kiesgerechtigden zijn 800.000 jongeren die voor het eerst voor de Provinciale Staten stemmen, meldt statistiekbureau CBS vrijdag op basis van voorlopige cijfers.

De kiesgerechtigde bevolking is in de afgelopen twintig jaar gemiddeld ouder geworden. Dit jaar is bijna 27 procent 65 jaar of ouder, in 2003 was dat nog ruim 18 procent. In de gemeente Laren (Noord-Holland) is het aantal kiesgerechtigden van 65 jaar of ouder het grootst: 40,7 procent.