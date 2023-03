Verkiezingsupdate: Kritiek op verkiezingsdebat Linksom of rechtsom

Op 15 maart zijn de stembussen open voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. We houden je met onze campagne-updates op de hoogte van verschillende onderwerpen die spelen.

Nog een kleine twee weken en dan zijn de stembussen weer open. Dit jaar kiest Nederland de besturen van de provincies en de waterschappen.

Zoals bij alle verkiezingen wordt er ook weer druk gepeild. Uit de recentste peiling van EenVandaag en peilingbureau Ipsos blijkt dat de BoerBurgerBeweging (BBB) met een flink aantal zetels de provincies bestormt. Vooral in het noordoosten van het land doet de partij van Caroline van der Plas het volgens de peiling goed.

In Groningen wordt BBB volgens Ipsos zelfs de grootste partij. In andere provincies is dat minder duidelijk te voorspellen op basis van de peiling vanwege de foutmarge van twee zetels. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant gaan de meeste stemmen overduidelijk naar de VVD.

CDA lijkt tij nog niet te keren

Het CDA staat op Zeeland na in alle provincies op verlies. De partij verloor in 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen al een aantal zetels. Sindsdien hebben de christendemocraten het tij nog niet kunnen keren.

Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de coalitie in de Eerste Kamer. We kiezen de leden van de Senaat niet rechtstreeks, maar getrapt. Drie maanden na de provinciale verkiezingen kiezen de gekozen provinciebestuurders deze senatoren. Hoe meer stemmen in de provincie worden gewonnen, hoe groter de fractie in de Eerste Kamer wordt.

Uit de recentste peiling van Ipsos haalt het CDA in de Eerste Kamer nog maar vijf zetels. Dat is bijna een halvering van de huidige fractie in de Senaat.

De partij zit in een lastig parket als het om stikstof gaat. De coalitie, waar het CDA deel van uitmaakt, heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de stikstoofuitstoot per 2030 gehalveerd moet zijn. De landbouw stoot in Nederland het meeste uit en dat heeft tot gevolg dat er mogelijk boerenbedrijven moeten verdwijnen. Met name in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is dat het geval. De provincies moeten de plannen uitvoeren.

De CDA-lijsttrekkers van de twaalf provincies lopen nog niet over van enthousiasme om deze taak op zich te nemen als ze in het bestuur komen. In een opinieartikel schreven ze af te willen van "oeverloze Haagse non-discussies over jaartallen, kosten en modelberekeningen".

Kritiek op verkiezingsdebat over tweestrijd

Nu de verkiezingen in aantocht zijn, beginnen ook de grote debatten. Vorige weekend trapte WNL af. De omroep had zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen uitgenodigd om met elkaar in debat te gaan.

Normaal gesproken organiseert RTL het eerste tv-debat, maar dat gaat dit jaar niet door. De zender kwam er niet uit met de politieke partijen, liet RTL een poos geleden weten.

Ondertussen klinkt er felle kritiek op het verkiezingsdebat van Jeroen Pauw. In het programma Linksom of rechtsom komen alleen Mark Rutte (VVD), Edith Schippers (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) aan het woord.

De kritiek is gericht op de opzet van het debat, dat de tweestrijd tussen de VVD en de 'linkse wolk' een podium biedt. Rutte en Schippers trapten de campagne eind januari af met een aanval op de PvdA en GroenLinks. De twee partijen die straks een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer willen vormen, grepen dit met beide handen aan. Het is een campagnetruc die partijen graag gebruiken om stemmen te winnen.

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt heeft donderdag een klacht ingediend bij de NPO. Hij heeft op meerdere punten kritiek op het debat. Zo zijn Rutte, Klaver en Kuiken niet eens verkiesbaar. "Dat is buitengewoon vreemd", schrijft Omtzigt. Vooralsnog heeft de ombudsman nog niet gereageerd op zijn brief.