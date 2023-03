Verkiezingsupdate Niet-verkiesbare politieke kopstukken domineren talkshows

Op 15 maart zijn de stembussen open voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Met onze verkiezingsupdates houden we je op de hoogte van verschillende onderwerpen die spelen.

Dat we binnenkort naar de stembus kunnen, zal de tv-kijker niet zijn ontgaan. Er wordt volop campagne gevoerd en dat betekent dat ook de talkshows politici uitnodigen.

Bij Shownieuws schoof Caroline van der Plas (BBB) dinsdagavond aan. Geert Wilders (PVV) zit woensdagavond aan tafel en Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) komen deze week ook nog langs. Stuk voor stuk bekende politici, maar ze zijn volgende week niet verkiesbaar.

We gaan namelijk naar de stembus om de leden van de Provinciale Staten te kiezen. Het bestuur van jouw provincie neemt besluiten over een hoop zaken die direct invloed hebben op je leven. Denk aan de aanleg van wegen, investeringen in het ov, de bouw van woningen en het natuurbeleid.

Daarnaast heeft elke provincie te maken met eigen uitdagingen. Zo is de wolf een groot verkiezingsthema in Drenthe en zijn strengere milieuregels voor Tata Steel een heet hangijzer in Noord-Holland.

Toch zijn er voornamelijk politieke kopstukken te zien op de televisie. En niet alleen bij Shownieuws. Deze week waren bijvoorbeeld Joost Eerdmans (JA21) en Van der Plas te gast bij Jinek en schoof Sigrid Kaag (D66) aan bij Op1.

Landelijk randje aan de Provinciale Statenverkiezingen

Het is geen nieuw fenomeen. Ook als we naar de stembus gaan om de leden van de gemeenteraad te kiezen, domineren de bekende kopstukken de campagne. En keer op keer wordt erover geklaagd. Desondanks heeft het naar voren schuiven van boegbeelden ook een voordeel: het kan voor een hogere opkomst zorgen.

Maar in tegenstelling tot bij de gemeenteraadsverkiezingen zit er aan de Provinciale Statenverkiezingen wel een landelijk randje, omdat we indirect ook de leden van de Eerste Kamer kiezen. Dat maakt deze verkiezingen ingewikkeld voor de kiezer.

De politieke partijen maken er gretig gebruik van. Oppositiepartijen willen regeren lastiger maken voor het kabinet-Rutte IV. Aangezien de coalitie geen meerderheid in de senaat heeft, moet het kabinet in deze Kamer steun zoeken bij de oppositie.

GroenLinks en PvdA maken er in hun campagne geen geheim van dat ze het beleid stevig willen gaan bijsturen. Maar ook een partij als JA21 laat telkens weten dat het kabinet niet om haar heen kan als de partij groot wordt in de senaat. Uit een onderzoek van NRC blijkt overigens dat het kabinet voornamelijk leunde op de medewerking van links.

Ook schuwen partijen landelijke politieke thema's niet in hun campagne, al gaat zowel de provincie als de Eerste Kamer daar in de basis niet over. Zo pleitte Eerste Kamer-lijsttrekker Edith Schippers (VVD) in een interview met NU.nl voor "minder belasting, op alles". De SP deelde deze week op Twitter dat de partij de btw op de boodschappen wil afschaffen.