Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Zeeland

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Zeeland hebben zestien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS 50PLUS wil geen verdere vermindering van het aantal ov-verbindingen in Zeeland.

De partij wil geen bezuinigingen op het onderhoud van waterkeringen en dijken.

Geen ongebreidelde bouw van windmolens in de provincie. Plaatsing bij industriegebieden en ver uit de kust.

AWP AWP wil dat milieuvervuilende bedrijven gedwongen worden tot innovatie.

Bescherm gewassen met stoffen die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid en bodemkwaliteit.

Verduurzaming stimuleren, maar niet opdringen.

BBB De provincie moet zich hard maken voor bestaansrecht van boeren en vissers in Zeeland.

BBB wil dat op scholen meer aandacht wordt besteed aan het roemrijke Zeeuwse verleden.

De partij is tegen elke vorm van ontpoldering, dus ook tegen de plannen voor zogenoemde 'wisselpolders'.

BVNL BVNL wil dat de provincie zich inspant om internationale bedrijven aan te trekken.

De partij wil alle vergunningen voor windmolens op land en in zee verbieden.

Datacentra nemen veel ruimte en energie in beslag en voegen niets toe aan de Zeeuwse samenleving.

CDA Betaalbare koopwoningen kunnen Zeeland aantrekkelijker maken dan andere provincies.

CDA Zeeland wil een welkomstgesprek tussen buren in het buitengebied introduceren.

De partij wil dat meer (landelijk) budget beschikbaar komt voor de restauratie van plattelandserfgoed.

ChristenUnie ChristenUnie wil dat de provincie inzet op het realiseren van een tweede kerncentrale in Zeeland.

Nieuwe provinciale infrastructuur wordt waar mogelijk klimaatneutraal aangelegd.

De provincie moet zoeken naar grensoverschrijdende kansen die passen in Europese programma's.

D66 D66 wil inzetten op kringlooplandbouw om gezonde voeding te garanderen en om de bodem te beschermen.

De partij wil een cultuurfonds instellen waarop instellingen die bijdragen aan sociale cohesie een beroep kunnen doen.

D66 wil een goede intercityverbinding met de Randstad.

Forum voor Democratie FVD wil dat de maximumsnelheid in de provincie teruggaat naar 130 kilometer per uur.

Alleen Nederlandse en provinciale vlaggen, kunst en activiteiten bij overheidsgebouwen.

De partij wil dat de provincie geen nieuwe vergunningen voor azc's toestaat.

JA21 JA21 wil geen extra ruimte voor asielopvang in de provincie toestaan.

De partij wil zo spoedig mogelijk twee nieuwe kerncentrales openen in Borssele.

JA21 wil het aantal natuurgebieden met een Natura 2000-stempel terugbrengen.

PvdD De provincie stimuleert het gebruik van strokenteelt, waardoor de bodem zich kan herstellen.

PvdD wil dat de provincie nieuwe vestiging en uitbreiding van viskwekerijen en megastallen verbiedt.

De partij wil dat de provincie dieren beschermt tegen het verkeer en streeft naar zo min mogelijk slachtoffers.

PvdA/GroenLinks PvdA wil dat de provincie zich veel actiever bemoeit met de woningbouw in Zeeland.

De provincie moet samen met de Zeeuwse Zorgcoalitie investeren in werken in de zorg en dat aantrekkelijker maken.

10 procent van de inwoners van Zeeland is laaggeletterd. De provincie moet zich inzetten om dit percentage omlaag te krijgen.

PVV PVV wil snelheidscontroles op plaatsen waar vaak hard wordt gereden of waar veel kinderen op straat zijn.

De kerncentrale in Borssele moet langer op het hoogste veilige niveau kunnen blijven draaien.

Statushouders krijgen wat de PVV betreft geen speciale behandeling bij woningtoewijzing.

Partij voor Zeeland PvZ wil vernieuwingen in de landbouw en visserij op een realistische, betaalbare en haalbare manier.

De partij wil korting in het ov voor inwoners van Zeeland die actief zijn als mantelzorger.

De kosten van de energietransitie mag niet eenzijdig op de burger worden afgewenteld.

SGP SGP wil een landbouwambassadeur per eiland die het gebied goed kent en als vraagbaak dient voor agrariërs.

Meer recreatie in Zeeland mag van de SGP niet ten koste gaan van de zondagsrust.

Via de scholen worden Zeeuwse jongeren uitgenodigd om het provinciehuis en de Statenvergaderingen te bezoeken.

SP Aan leningen worden voorwaarden verbonden die garanderen dat bedrijven oog hebben voor maatschappelijke belangen.

De SP vindt in het kader van biodiversiteit dat Zeeland een actieve bijvriendelijke provincie moet worden.

De provincie moet waar mogelijk eigen gebouwen, wagenparken en voorzieningen energieneutraal maken.

