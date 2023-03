Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Limburg

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Limburg hebben twintig partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS 50PLUS wil de landelijke overheid ervan bewust maken dat sommige maatregelen (zoals accijnzen) extra belastend zijn voor Limburg doordat de provincie aan Duitsland en België grenst.

De partij wil het onderwijs stimuleren om kinderen de Franse en Duitse taal te leren.

Ook wil de partij het openbaar vervoer toegankelijker maken. 50PLUS pleit bijvoorbeeld voor betere treinverbindingen naar Luik, Aken en Hasselt.

AWP AWP vindt dat de waterschappen, de provincie, de gemeenten en het Rijk in actie moeten komen om de risico's van overstromingen te verkleinen, bijvoorbeeld door een delta-aanpak.

In de strijd tegen overstromingen wil AWP ook met België en Duitsland samenwerken.

Verder wil de partij zonnepanelen alleen op daken plaatsen, en niet op agrarische grond. Windmolens mogen geplaatst worden, mits burgers daarover worden geraadpleegd.

BBB BBB wil dat de provincie zich meer inzet om zware criminaliteit in Limburg tegen te gaan. Daarbij wil de partij in euregionaal verband samenwerken.

De partij wil daarnaast de agrarische sector in de provincie versterken. BBB wil de consumptie van streekproducten aanmoedigen en het agrarisch praktijkonderwijs in Limburg weer aantrekkelijk maken.

In het kader van economie wil BBB de samenwerking aangaan met aangrenzende Duitse deelstaten en Belgische provincies.

Belang van Nederland (BVNL) BVNL is voor de sluiting van Maastricht Aachen Airport. De partij is bang dat mede-eigenaar Schiphol de luchthaven als afvoerputje gebruikt.

De partij is tegen de stikstofdoelen van het kabinet en wil minder Natura 2000-gebieden in Limburg.

BVNL wil dat verschillende overheden samenwerken op het gebied van waterbeleid, om overstromingen te voorkomen en drinkwater veilig te houden. De partij wil dat waterschappen in de provincie opgenomen worden.

CDA Het CDA is tegen verplichte uitkoop van agrarische bedrijven in Limburg om de landelijke stikstofdoelen te halen. Wel benadrukt de partij dat veertig bedrijven zich vrijwillig hebben gemeld om zich te laten uitkopen.

In het bedrijfsleven wil het CDA vooral inzetten op innovatie. Daarom introduceert het CDA de provinciale Innovatieprijs.

Het CDA is daarnaast voorstander van een aantal projecten op het gebied van verkeer, spoor en water. Ook wil de partij internationale spoorverbindingen tussen Nederlandse, Belgische en Duitse steden.

ChristenUnie De ChristenUnie wil dat de provincie stevig inzet op de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering. Daarbij speelt de provincie vooral een aansturende rol, bijvoorbeeld door middel van fondsen.

De partij wil een grotere rol voor de provincie op het gebied van waterrisico's. De provincie moet onder meer de hoeveelheid water in de provincie monitoren en logistieke plannen maken bij extreme weersomstandigheden.

De ChristenUnie wil verder vooral ruimte maken voor voetgangers en fietsers in provinciaal beleid rondom gebiedsontwikkelingen. Ook het openbaar vervoer speelt hierin een belangrijke rol.

D66 D66 wil plannen voor een Limburgs Natuurnetwerk realiseren. De partij wil de verschillende natuurgebieden in de provincie met elkaar verbinden.

Daarnaast is de partij voorstander van een transitie in de agrarische sector. D66 wil nieuwe vormen van landbouw, zoals biologische en natuurinclusieve boerenbedrijven, ondersteunen en stimuleren.

D66 wil het woningtekort aanpakken door middel van een Provinciaal Huisvestingsfonds. Het idee is dat gemeenten geld uit zo'n fonds kunnen putten op het moment dat kansrijke en veelbelovende woningbouwprojecten om financiële redenen dreigen stil te vallen.

FVD FVD wil Maastricht Aachen Airport rendabel maken zonder subsidie. Ook wil de partij ov-verbindingen met Duitsland en België verbeteren en uitbreiden.

De partij wil verder dat de provincie het cultuurprogramma 2020-2023 gaat herzien. FVD wil culturele subsidies alleen verstrekken aan wat de partij authentieke, lokale organisaties en evenementen noemt.

Wat betreft woningbouw wil FVD vooral inzetten op stedelijke gebieden, niet op het platteland en dorpen.

GroenLinks GroenLinks wil de afspraken uit het Natuurpact nakomen. Daarnaast wil de partij inzetten op extra verbindingen tussen natuurgebieden.

De partij wil daarnaast Maastricht Aachen Airport sluiten. De ruimte en het geld die daarmee vrijkomen kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals agrariërs, landschapsbeheer en toerisme.

GroenLinks wil vrachtverkeer verplaatsen van de snelweg naar treinen en vliegtuigen. Daarnaast steunt de partij een aantal internationale ov-verbindingen.

Hart voor Vrijheid (HvV) HvV werd opgericht uit protest tegen de coronamaatregelen, maar beschrijft zichzelf nu als centrumlinkse partij.

In het verkiezingsprogramma positioneert de partij zich alleen op landelijke thema's.

HvV pleit onder meer voor forse investeringen in onderwijs, cultuur, wetenschap en religie. De partij is tegen windmolenparken op land en op zee. HvV ziet kernenergie als voornaamste energiebron in de toekomst.

JA21 JA21 wil enkele kleine kerncentrales in Limburg bouwen. De partij is tegen windmolens en wil zonnepanelen alleen op daken bouwen.

De partij wil bussen en treinen in de provincie zoveel mogelijk op elektriciteit en waterstof laten rijden. Ook wil de partij een treinverbinding tussen Weert en Antwerpen.

JA21 wil op het gebied van infrastructuur de samenwerking aangaan met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Vlaams Gewest.

Jezus Leeft Jezus Leeft vindt dat de provincie landelijke maatregelen op het gebied van energietransitie moet remmen.

De partij vindt ook dat de provincie mensen met een minimuminkomen moet ondersteunen bij het betalen van hun zorgpremie.

Jezus Leeft neemt verder de Bijbel als richtlijn. De partij wil bijvoorbeeld niet dat de evolutietheorie op scholen wordt onderwezen. Ook wil de partij dat abortusklinieken sluiten.

Limburgse Senioren Partij De Limburgse Senioren Partij wil de doorstroom op de huizenmarkt bevorderen door vooral woningen voor ouderen te bouwen. Minstens een derde van de te bouwen woningen moet daarom voor senioren zijn, vindt de partij.

Daarnaast wil de partij op provinciaal niveau eenzaamheid terugdringen. Daarvoor werkt de provincie samen met andere overheden.

De Limburgse Senioren Partij wil gebruik van het openbaar vervoer stimuleren door ov gratis te maken in daluren voor mensen met een laag inkomen en AOW-gerechtigden.

Lokaal-Limburg Lokaal-Limburg vindt dat de provincie en het Rijk gemeenten niet mogen dwingen te fuseren.

De partij wil verder de stikstofuitstoot in de provincie terugdringen via boeren, ondernemers, de luchtvaart en het wegvervoer. Lokaal-Limburg wil niet dat agrariërs onteigend worden, maar geholpen worden met de opzet van nieuwe bedrijfsvoering.

Verder wil Lokaal-Limburg CO2 terugdringen door vervoer te verduurzamen. De partij stimuleert de aanleg van laadpalen en waterstoftankstations.

Omzien! Omzien! ziet het belang van Limburg als grensregio en pleit voor Europese afspraken over grenswerkers. Ook pleit de partij voor grensoverschrijdend openbaar vervoer.

De partij wil niet tornen aan de Natura 2000-gebieden en stikstofdoelen. Wel wil Omzien! dat niet alleen de agrarische sector hierdoor schade ondervindt.

Omzien! zet zich daarnaast in voor het behoud van het Limburgs dialect.

PvdA De PvdA pleit ervoor om te blijven inzetten op de Sociale Agenda van de provincie.

De partij is daarnaast voor sluiting van Maastricht Aachen Airport. Maar zolang de luchthaven geopend is, zet de partij zich in om de financiële schade en milieuschade voor de provincie en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De PvdA wil daarnaast dat het Limburgse ov wordt opgenomen in internationale netwerken, onder meer door hogesnelheidsverbindingen met Belgische en Duitse steden.

PvdD De PvdD wil dat de provincie koplopers op het gebied van duurzame landbouw uitnodigt om mee te denken over het beleid. Als voorbeeld noemt de partij de Biologische Boeren Limburg en Caring Farmers.

De PvdD vindt verder dat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van dieren bij de overheid ligt. De partij wil bijvoorbeeld dat de provincie maatregelen neemt, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het plaatsen van wildhekken bij de Zuid-Willemsvaart, om ongelukken met dieren te voorkomen.

PVV De PVV wil zware criminaliteit in de provincie aanpakken. Daarbij wil de partij samenwerken met buurlanden en gemeenten.

Wat de PVV betreft, ligt de taak van waterbeheer en versteviging van dijken bij de provincie. Ook zegt de partij de schadeafhandeling van de overstromingen in 2021 nauwlettend te zullen volgen.

De PVV vindt verder dat het ov voor senioren en mindervaliden gratis beschikbaar zou moeten zijn.

SP De SP wil de energielasten in de provincie eerlijker verdelen. Volgens de partij hebben mensen met lage en modale inkomens het zwaar te verduren, terwijl grote energiebedrijven volop profiteren.

De partij vindt het huidige doel om tot 2030 26.500 nieuwe woningen te bouwen te laag. De partij wil minstens 50.000 nieuwe woningen, waarvan er 20.000 onder sociale huur vallen.

Bij het terugdringen van de stikstofuitstoot wil de SP niet alleen naar de agrarische sector kijken. De partij wijst bijvoorbeeld ook naar de bedrijven Chemelot en Rockwool.

