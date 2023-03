Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Flevoland

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Flevoland hebben zeventien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS 50PLUS wil dat een deel van het rendement van duurzame energie in de provincie terugvloeit naar de Flevolanders.

De partij maakt zich daarnaast zorgen over de leegloop van Flevolandse dorpen. Daarom wil 50PLUS de dorpen goed bereikbaar houden. Een mogelijkheid is om de inwoners van dorpen gratis gebruik te laten maken van het openbaar vervoer.

50PLUS is verder tegen de groeiambities van Lelystad Airport en voor de aanleg van de Lelylijn.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

BBB BBB wil Flevoland aantrekkelijk maken voor universiteiten en hogescholen. De partij wil bijvoorbeeld niet dat inwoners hun provincie moeten verlaten om te kunnen studeren.

De partij is voor de aanleg van de Lelylijn tussen Amsterdam en Groningen, met een station in Emmeloord. Ook wil BBB een aantal provinciale wegen aanpakken.

BBB wil niet dat boeren worden uitgekocht om de natuur te beschermen. De partij ziet een essentiële rol voor de agrarische sector in het plattelandsbeleid.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

BVNL BVNL wil geen nieuwe stad naast Almere. In plaats daarvan ziet de partij meer in uitbreiding van Almere.

De partij wil vliegverkeer niet verder belasten en staat achter de opening van Lelystad Airport.

BVNL is tegen de aanleg van windmolens en zonnepanelen op landbouwgrond. Ook ziet de partij niets in een kerncentrale in Flevoland.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

CDA Het CDA wil een provinciaal fonds om Flevolandse huishoudens te verduurzamen.

De partij wil geen grootschalige zonne- of windparken. De partij vindt dat Flevoland op het gebied van wind al genoeg doet en heeft liever zonnepanelen op daken dan op agrarische grond.

Het CDA vindt uitbreiding van Lelystad Airport verdedigbaar, mits er aan een aantal (milieu)voorwaarden wordt voldaan.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

ChristenUnie De ChristenUnie vindt dat de provincie de regie moet nemen bij het realiseren van genoeg nieuwe woningen: de provincie neemt initiatief, de gemeente voert uit. De partij wil vooral leegstaande panden hergebruiken.

De partij wil samen met boeren en agrarische organisaties de bedreigde weidevogels bescherming bieden.

De ChristenUnie wil een zogenoemde IJmeer-verbinding tussen Almere en Amsterdam, bij voorkeur in de vorm van een tramverbinding en fietspaden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

D66 D66 steunt de drie grote ov-projecten in Flevoland: de aanleg van de Lelylijn, de IJmeerlijn en een sneltrein naar Utrecht. De partij investeert liever in ov-projecten dan in (auto)wegen.

De partij vindt dat Flevoland mede door de ligging, opzet en beschikbare ruimte de eerste klimaatneutrale provincie van Nederland kan worden.

D66 is verdeeld over de vraag of Lelystad Airport moet uitbreiden. Enerzijds wil de partij dat de belasting van vliegverkeer op het milieu beperkt moet worden, anderzijds ziet de partij de economische voordelen van de luchthaven.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

FVD FVD wil de A6 verbreden en de N50 tussen Emmeloord en knooppunt Hattemerbroek ontwikkelen tot A-weg. De partij is kritisch op de aanleg van de Lelylijn.

Verder wil FVD geen zonne- en windparken en is het tegen zowel bestaande als nieuwe asielzoekerscentra.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

GroenLinks GroenLinks wil dat Flevoland in 2030 energieneutraal en in 2050 fossielvrij is. Dat wil de partij doen door financiële regelingen te treffen voor mensen met minder geld en door bedrijven te verplichten energiebesparende maatregelen te nemen.

De partij is tegen Lelystad Airport, omdat de luchthaven ten koste gaat van het klimaat en het woonplezier van Flevolanders. GroenLinks vindt daarnaast dat het vliegveld niet nodig is voor de economische ontwikkeling van de provincie.

GroenLinks wil verder dat zorg in Flevoland beter toegankelijk is. De partij pleit daarom voor de komst van een nieuw ziekenhuis in de provincie.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

JA21 JA21 ziet niets in zonne- en windenergie. Wel wil de partij een kerncentrale bij het Ketelmeer. De partij wil kijken of de restwarmte van zo'n centrale kan worden gebruikt voor de provincie.

De partij is verder voorstander van een aantal infrastructurele projecten, zoals verbreding van de A6, een intercity tussen Lelystad en Utrecht en de aanleg van de Lelylijn en de IJmeerverbinding.

JA21 is voor de komst van een kazerne in Flevoland als dat de werkgelegenheid ten goede komt en er geen landbouwgrond door verloren gaat.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Krachtig Flevoland Krachtig Flevoland wil dat de provincie zich inzet voor de aanleg van de Lelylijn met stations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Ook wil de partij dat er een tunnel voor de Ketelbrug komt.

De partij is voorstander van een nieuwe stad (Eemvallei Stad) in het kader van woningbouw. De partij wil zo snel mogelijk 100.000 betaalbare woningen in de provincie realiseren.

Krachtig Flevoland maakt zich zorgen over het verlies van zorgvoorzieningen in de afgelopen jaren. De partij wil daarom dat het ziekenhuis in Lelystad terugkeert.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PvdA De PvdA hecht waarde aan de energietransitie, maar wil daarbij de kosten eerlijk verdelen. Dat wil de partij bijvoorbeeld doen door mensen met minder geld daarbij te helpen.

De partij vindt verder dat de Lelylijn cruciaal is voor de verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland.

Wat de PvdA betreft, is behoud van Lelystad Airport geen noodzakelijk doel. Wel vindt de partij de luchthaven nodig om Schiphol en de omgeving te ontlasten.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PvdD De PvdD wil de vestiging en uitbreiding van viskwekerijen inperken. In plaats daarvan wil de partij inzetten op plantaardig voedsel uit zee.

De partij wil de Oostvaardersplassen verbinden met de Gelderse Veluwe. Ook wil de partij dat jacht in de Oostvaardersplassen verboden wordt.

De PvdD is tegen Lelystad Airport en wil een andere bestemming voor het terrein van de luchthaven.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PVV De PVV wil lokale ondernemers, zoals vissers en boeren, beschermen. De partij is tegen het uitkopen van dit soort bedrijven om de stikstofregels te halen.

De partij is voorstander van de ondertunneling van de A6 bij het Ketelmeer. De partij vindt dat onder meer belangrijk voor de verbinding met de noordelijke provincies.

De PVV is tegen het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

SGP De SGP wil in het kader van dierenwelzijn realistisch beleid wat betreft de Oostvaardersplassen. De partij wil de dierenpopulatie naar draagkracht van het gebied op peil houden.

De partij wil verder dat er genoeg ruimte blijft voor visserij op het IJsselmeer. Daarbij moeten subsidies worden ingezet voor verduurzaming van de Flevolandse vloot.

De SGP is tegen verdere aanleg van windmolens op het IJsselmeer.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

SP De SP wil een provinciaal noodfonds oprichten waaruit maatschappelijke organisaties, zoals voedselbanken, noodopvang, sportverenigingen en lokale bedrijven, kunnen putten in tijden van crisis.

De partij wil verder het onderwijs in de provincie stimuleren door een universiteit in Flevoland op te richten. Ook wil de partij een hbo-instelling in Lelystad.

De SP wil beroepsvisserij op het IJsselmeer afbouwen om overbevissing tegen te gaan en biodiversiteit te stimuleren.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Sterk Lokaal Flevoland De partij wil jonge ondernemers in de visserij en agrarische sector ondersteunen. Ook is de partij tegen de uitkoop van familiebedrijven in de visserij en agrarische sector.

Verder is Sterk Lokaal Flevoland voorstander van een aantal infrastructurele projecten, waaronder de Lelylijn, de IJmeerverbinding en een intercityverbinding tussen Lelystad, Almere en Utrecht.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma