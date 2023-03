Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Noord-Brabant

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Noord-Brabant hebben twintig partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS 50Plus wil dat de provincie geen grote projecten uitvoert die invloed hebben op de koopkracht van inwoners.

Opvangcentra voor statushouders moeten qua grootte in verhouding staan tot de leefomgeving.

Provinciehuis, overheidsgebouwen en scholen wil de partij volleggen met zonnepanelen.

Alliantie De provincie Noord-Brabant moet een eigen natuurbeleid gaan voeren.

Landbouw en natuur moeten in harmonie komen door meer agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken.

De provincie moet zich hard maken voor een eerlijke verdeling van de cultuurgelden over het land.

AWP De biodiversiteit en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moeten worden verbeterd.

De intensieve veeteelt moet in transitie naar een extensieve bedrijfsvoering.

Kanalen en vaarwegen moeten opgewaardeerd worden om de economische groei in Noord-Brabant te kunnen faciliteren.

BBB BBB wil dat de verantwoordelijkheid van de huisvesting van arbeidsmigranten bij gemeenten komt te liggen.

De partij wil dat het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis verleden tijd is.

BBB wil dat provinciale uitingen en campagnes over voedsel onderbouwd zijn met feiten.

BVNL BVNL wil een einde maken aan alle geldende stikstofbeperkingen.

De partij wil dat wegenbelasting alleen besteed wordt aan wegen.

BVNL wil dat er in het cultuurbeleid geen ruimte is voor inclusieve doelgroepen of klimaatkwesties.

CDA De provincie moet zich inzetten om topsportevenementen naar Noord-Brabant te halen.

Het CDA wil dat de provincie campagnes opzet om het gedrag in het verkeer te veranderen.

De partij wil dat de Natura 2000-gebieden en natuurgebieden in het Natuurnetwerk Brabant niet groter worden.

ChristenUnie/SGP De provincie subsidieert energiebesparing en stimuleert duurzame energiebronnen.

De partijen willen dat de provincie een 'waterbalans' opmaakt, als fundering onder het beleid.

Er komt fors meer aandacht voor het technische mbo; meer vakmensen opleiden op technische scholen.

D66 De provincie zet in op energieneutrale bebouwing in 2050 en een robuust energiesysteem.

D66 wil dat agrariërs gestimuleerd worden alternatieve businessmodellen te realiseren.

De partij wil minder treinen met gevaarlijke stoffen over Brabants spoor.

FVD FVD wil geen restricties voor voertuigen op traditionele brandstof. Ook wil de partij de maximumsnelheid in de provincie terug naar 130 kilometer per uur.

Geen lhbtiq+-, Oekraïense, EU- of andere niet-Nederlandse of provinciale vlaggen, kunst of andere activiteiten bij overheidsgebouwen.

FVD wil dat de provincie geen nieuwe vergunningen voor azc's toestaat.

GroenLinks GroenLinks wil dat in Noord-Brabant in 2035 voor 100 procent duurzame energie wordt gebruikt, grotendeels opgewekt in de provincie zelf..

De provincie steunt groene vrijwilligersorganisaties en natuureducatie met projectsubsidies.

GroenLinks wil inzetten op vernatting van de natuur. De provincie neemt maatregelen om natuurbranden te voorkomen.

JA21 JA21 wil de Natura 2000-status van veertien stikstofgevoelige gebieden in Noord-Brabant herzien.

Woningbouw moet voorrang krijgen op de aanleg van windturbines en zonnevlaktes.

Snelwegen verbreden en knelpunten aanpakken op de A2, A27, A50, A58, A59 en de A67.

Jezus Leeft Jezus Leeft is tegen herindelingen. De provincie moet inzetten op kleinere dorpen en gemeenten: kleinschaligheid lost problemen op.

Rijke mensen worden niet gestopt door een geldboete. Daarom moet deze groep bij herhaling van een overtreding op eigen kosten de cel in.

Jezus Leeft wil dat de provincie zich inzet om prostitutie en elke vorm van openlijk naakt te verbieden.

Lokaal Brabant De provincie moet gemeenten ondersteunen in het voorkomen en verhelpen van psychische klachten bij jongeren.

Strenge stikstofeisen aan boeren moeten gepaard gaan met financiële compensatie.

Vergroening van binnensteden stimuleren door vermindering van gemotoriseerde mobiliteit.

Ouderen Appèl-Hart voor Brabant Streven naar een betere balans voor stedelijke bebouwing en landelijke inrichting in harmonie met elkaar.

Bij toepassing van windmolens een minimumafstand van 1.500 meter tot woningen in acht nemen.

Het grondwaterpeil regelen op behoefte. In bepaalde gebieden rekening houden met ecologische omstandigheden.

Partij voor de Dieren Initiatieven voor regionale voedselproductie en de verbinding tussen boer en inwoner worden gestimuleerd.

Noord-Brabant verbiedt de vestiging en uitbreiding van megastallen en intensieve veehouderijen.

De PvdD wil dat de provincie geen evenementen subsidieert waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak, zoals The Dutch Masters.

PvdA De agrarische sector moet voortvarend inzetten op echte verduurzaming.

De PvdA wil inzetten op lokale duurzame elektriciteit en energie-infrastructuur.

De PvdA wil dat de overheid meer doet en minder schrijft. Projecten en programma's moeten aantonen dat ze effectief zijn.

PVV De PVV wil geen azc's in Noord-Brabant. Asielzoekers mogen nergens voorrang krijgen.

Alle maatregelen tegen de veehouderij moeten van tafel.

Knelpunten op de wegen zo snel mogelijk aanpakken met meer asfalt.

SP Het geld van de verkoop van Essent moet de provincie gebruiken om Brabanders door de crisis te helpen.

De SP wil op ieder dak waar men dat wil zonnepanelen leggen en de 50.000 slechtste Brabantse huizen isoleren.

De partij wil boeren helpen bij de omschakeling naar natuurinclusieve en kleinschalige bedrijven .

Volt Volt wil beter toezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen bij het verstrekken van vergunningen.

De partij wil dat alle woningen en bedrijven voor 2030 geheel zelfvoorzienend worden gebouwd.

Bedrijven in Noord-Brabant moeten een minimumpercentage stroom laten opwekken door middel van zonne- of windenergie.

