Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Noord-Holland

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Noord-Holland hebben 23 partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS Om de koopkracht niet verder onder druk te zetten mogen de provinciale belastingen niet stijgen.

Een quotum van minimaal 25 procent voor inwoners van de eigen gemeente bij toewijzing van woningen.

Herindeling Natura 2000-gebieden om de impact op de stikstofregels in te perken.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

AWP Geen woningen bouwen in diepe polders of op andere plekken met grote kans op wateroverlast.

Zoveel mogelijk straten en pleinen worden omgebouwd tot tuinstraten- of pleinen met volop groen.

Door de hele provincie moeten lightrailverbindingen worden aangelegd.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

BBB BBB Noord-Holland wil dat het provinciebestuur transparanter wordt, zowel over gevoerd als te voeren beleid.

Het isoleren van monumenten en woningen moet makkelijker worden.

Voor windturbines is geen plaats langs randen van steden en dorpen en ook niet in het groen van natuurgebieden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Belang van Nederland (BVNL) De Metropoolregio Amsterdam is een nutteloos samenwerkingsverband en moet worden opgeheven.

Luchthaven Lelystad moet snel geopend worden om 'unieke aanwinst' Schiphol meer lucht te geven.

Alle stikstofbeperkende maatregelen moeten worden herzien of afgeschaft.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

CDA Geen enkel agrarisch bedrijf mag onvrijwillig worden beëindigd; opkoop gebeurt alleen op vrijwillige basis.

Versterking metro- en tramverbindingen en hoogfrequente busverbindingen binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Bij (potentiële) bestuurlijke fusies biedt de provincie betrokken gemeenten kosteloos ondersteuning aan.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

ChristenUnie De provincie heeft oog voor de behoefte aan woningen voor specifieke doelgroepen, zoals voor starters, senioren, statushouders.

De CU is voor bescherming van de Noord-Hollandse kust en verzet zich tegen uitbreiding van strandbebouwing.

De provincie verkent hoe houtbouw en isolatie op basis van biobased materiaal gestimuleerd kunnen worden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Code Oranje Code Oranje wil onder andere een fonds Sociale Koop om koopwoningen betaalbaar te houden.

Het energienet moet worden uitgebreid en bewoners moeten aandelen kunnen kopen in collectieve zonneparken.

Code Oranje wil burgerjury's, burgerfora en andere vormen van zeggenschap op regionaal niveau.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

D66 Het Noordzeekanaalgebied en Den Helder moeten dé waterstofhub van Europa worden.

Het percentage biologische landbouw in Noord-Holland moet fors omhoog.

Het monitoren van het effect van besturen aan de hand van data.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

DENK DENK blijft pleiten voor uiterst strenge controles van Tata Steel en het vergroenen van de fabrieken.

De partij vindt dat de provincie intra-Europese vluchten moet beperken, zeker bestemmingen die goed(koop) bereikbaar zijn met de trein.

De Noord/Zuidlijn moet niet alleen naar Schiphol, maar ook naar Zaandam worden verlengd.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

FvD FvD wil geen restricties voor voertuigen op traditionele brandstof. Ook wil de partij de maximumsnelheid terug naar 130 km/u.

Geen lhbt-, Oekraïne-, EU- of andere niet-Nederlandse of provinciale vlaggen bij overheidsgebouwen.

Noord-Holland moet alle banden met het World Economic Forum (WEF) verbreken.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

GroenLinks GroenLinks maakt zich sterk om innovatieve en collectieve manieren van lokale energieopslag te stimuleren.

De provincie stimuleert het bedrijfsleven om stageplaatsen aan te bieden voor leerlingen die bijdragen aan de energietransitie.

De provincie zet een investeringsfonds op om sociale ondernemingen te ondersteunen.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

JA21 JA21 wil geen ruimte meer creëren voor asielopvang in de provincie.

De partij wil definitieve oplossingen zoeken voor verkeersgevaarlijke wegen, zoals de N9.

JA21 wil een nieuwe kerncentrale in Noord-Holland. De locatie wordt bepaald door de inwoners.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Jezus Leeft Jezus Leeft is tegen verdere herindelingen. De provincie moet inzetten op kleine dorpen en gemeenten: kleinschaligheid lost problemen op.

Jezus Leeft wil dat de provincie zich inzet om prostitutie en elke vorm van openlijk naakt te verbieden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Namens Noord-Hollanders Terug naar mobiliteit als kerntaak van de provincie. Flink investeren in fietspaden en ov.

Voorrang op woningen voor mensen die sociale of economische binding hebben met een gemeente.

Meer persoonlijk contact met de burgers om alle wantrouwen jegens de overheid weg te nemen.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Nederland met een Plan Meer kleur in de politiek en meer diversiteit in het bedrijfsleven bevorderen.

De provincie moet investeren in fors meer sociale huisvesting en alternatieve betaalbare woonvormen.

Musea moeten gratis toegankelijk worden voor de bevolking en het theater moet toegankeljk worden tegen gereduceerd tarief.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Onafhankelijke Politiek Noord-Holland (OP-NH) OP-NH wil de geproduceerde stikstof door Schiphol meetellen, zodat ook daar een reductie kan plaatsvinden.

De provincie moet strenger toezien op het naleven van de regels door Tata Steel.

De waterrijke recreatiegebieden in de provincie moeten slimmer en beter met elkaar verbonden worden.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PvdD Noord-Holland zet zich in om voedselverspilling te stoppen.

De provincie zet in op preventie van grote uitbraken van dierziekten, waaronder ziekten die van dier op mens kunnen overspringen.

De PvdD wil dat de provincie geen activiteiten of evenementen meer subsidieert waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PvdA De PvdA ondersteunt plannen voor alternatieve woningbouw die combinaties van wonen en zorg mogelijk maken.

Voor bedrijven is in Noord-Holland in de toekomst alleen plaats als die schoon en groen werken.

De provincie demotiveert intensieve veehouderij: er mogen geen nieuwe megastallen worden gebouwd.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

PVV PVV wil geen duurzaamheidseisen bij woningbouw.

De partij pleit voor het realiseren van een kerncentrale in de provincie.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Piratenpartij De Piratenpartij wil de energietransitie van onderop organiseren: burgers hebben het laatste woord.

De partij wil regels versoepelen om alternatieve woonvormen mogelijk te maken.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

SP Het beleid van de provincie moet niet op marktdenken gebaseerd zijn. De markt kan namelijk niet alles beter dan de overheid.

Geen gemeentelijke herindelingen meer, tenzij de bevolking dit zelf graag wil.

SP wil een fonds instellen voor de versterking van en de steun aan onafhankelijke regionale media.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Volt Volt ziet de agrarische sector als bondgenoot in de transitie naar meer biodiversiteit.

De partij wil dat de provincie middels Europa de versnelde ontwikkeling van Europese hogesnelheidslijnen stimuleert.

De provincie moet actief de regie pakken om leegstand tegen te gaan.

Hier vind je het hele verkiezingsprogramma