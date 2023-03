Overzicht De belangrijkste partijpunten voor de verkiezingen in Zuid-Holland

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Zuid-Holland hebben twintig partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS 50PLUS wil dat de provincie geen grootschalige projecten begint die invloed hebben op de koopkracht van inwoners.

De provincie moet de landelijke overheid aanzetten tot de opvang van vluchtelingen in hun land van herkomst.

De partij wil meer aandacht voor de bouw van verzorgingstehuizen waar bewoners minder eenzaam zijn.

Algemene Waterschapspartij (AWP) De AWP wil huizen bouwen op plaatsen die veilig zijn en waar mensen duurzaam en tot in lengte van dagen kunnen wonen.

De partij wil dat de provincie maatregelen neemt om klimaatschade door water, hitte en verdroging tegen te gaan.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door bedrijven en consumenten moet met 50 procent omlaag in 2030.

BBB Meer politieposten op het platteland ter bescherming van boeren en burgers tegen de georganiseerde criminaliteit.

Jonge daklozen moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Statushouders krijgen geen voorrang.

BBB is voorstander van hoogbouw ter bescherming van de natuur. Maar dit mag niet ten koste gaan van molens.

Belang van Nederland (BVNL) Het stikstofprobleem bestaat niet. Het stikstofbeleid brengt de economie enorme schade toe.

Geen bescherming van dieren die een gevaar vormen voor de economie (zoals ganzen op Schiphol) en infrastructuur (muskusratten in de dijken).

De partij pleit voor de inrichting van lokale spoedeisendehulpposten.

CDA CDA wil "kwalitatieve verdichting" in grote steden: meer hoogbouw.

CDA wil de Randstad ontwikkelen als knooppunt van snelle treinverbindingen tussen Europese steden.

De kwaliteit van Natura 2000-gebieden moet het criterium worden voor maatregelen tegen de boeren, niet de meettabellen.

ChristenUnie De ChristenUnie wil dat provincie zich hardmaakt voor een betere lucht- en waterkwaliteit en de bescherming van biodiversiteit.

In de economie staat niet maximale groei, maar de bloei van mens en samenleving centraal.

De bijdrage van boeren aan maatschappelijke opgaven als natuurbeheer moet worden vertaald in verdiensten voor de boeren.

D66 Om schade door extreme buien en droogte te beperken, moeten water en bodem sturend worden in ruimtelijke plannen.

D66 wil investeringen in cultureel diverse kunst uit voormalige Nederlandse koloniën, Turkije en Marokko.

Eerst moet worden nagedacht over extra nieuwbouw binnen de bebouwde kom, voordat wordt overwogen buiten de bebouwde kom te bouwen.

DENK DENK wil dat de overheid multinationals minder financiële steun geeft en meer doet voor mkb'ers met financieringsproblemen.

De partij wil restwarmte uit de industrie zoveel mogelijk gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen.

DENK wil dat er minder geld gaat naar "elitecultuur" en meer naar breedtecultuur, zoals (multiculturele) festivals.

Forum voor Democratie Forum voor Democratie wil geen restricties voor voertuigen op traditionele brandstof.

Geen lhbtiq+-, Oekraïne-, EU- of andere niet-Nederlandse of niet-provinciale vlaggen bij overheidsgebouwen.

Forum wil dat de provincie geen nieuwe vergunningen voor azc's toestaat.

Goud Goud wil een deltaplan opstellen voor alle naoorlogse (flat)wijken in Zuid-Holland.

De ouderenpartij wil grote windturbines alleen plaatsen in daarvoor geschikte gebieden.

Goud wil een overheid die problemen aanpakt en geen geitenpaadjes bewandelt of trucjes bedenkt om de wet naar haar hand te zetten.

GroenLinks Je moet gemakkelijk en veilig kunnen fietsen en ook goedkoop met de bus of trein kunnen reizen.

GroenLinks wil vluchtelingen die zijn gevlucht voor oorlog verwelkomen. Statushouders worden over alle gemeenten verdeeld.

Cultuur moet voor iedereen beschikbaar zijn, dus in steden én dorpen. Cultureel erfgoed moet behouden worden.

JA21 JA21 wil stoppen met het aardgasvrij maken van bestaande woningen en bedrijven.

De partij wil stoppen met het "dekoloniseren" van de Zuid-Hollandse historie door straatnamen of geschiedenisboeken aan te passen.

Machtsmisbruik door bedrijven en overheden aanpakken en paal en perk stellen aan het verhandelen van data.

Jezus Leeft De provincie moet inzetten op kleinere dorpen en gemeenten: kleinschaligheid lost de meeste problemen op.

Rijke mensen laten zich niet tegenhouden door een geldboete. Daarom moet deze groep bij herhaling op eigen kosten de cel in.

Jezus Leeft wil dat de provincie zich inzet om prostitutie en elke vorm van openlijk naakt te verbieden.

PvdD PvdD wil een ecologisch voedselsysteem waarin voldoende voedsel wordt geproduceerd, maar binnen de grenzen van de planeet.

De provincie moet zich inzetten voor het afbouwen van de glastuinbouw en de verwarmde kassen, die veel energie verbruiken.

De PvdD wil dat de provincie niet langer activiteiten of evenementen subsidieert waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak.

PvdA Meer sociale huurwoningen in de regio bouwen tot de wachttijd maximaal een jaar is.

Geen nieuwe distributiecentra en datacenters meer in de provincie. De provincie neemt stelling tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten.

Verkeersveiligheid is van groot belang. Plekken met een grote kans op ongelukken worden als eerste aangepakt.

PVV PVV wil dat de provincie de opvang van statushouders en de instroom van asielzoekers aan de kaak stelt.

Grote ondernemingen en multinationals zijn en blijven welkom in de provincie.

SP Elke gesloopte betaalbare woning in de provincie moet vervangen worden door een betaalbare woning.

Alle daken in Zuid-Holland die hiervoor geschikt zijn, worden bedekt met zonnepanelen.

De SP streeft naar gratis ov in de provincie. Om het ov tot die tijd betaalbaar te houden, moeten de tarieven de komende jaren dalen.

SGP De SGP zet in op vrijwillige verplaatsing of opkoop van boerenbedrijven.

De partij is geen voorstander van het aanbrengen van bovengrondse hoogspanningskabels.

De SGP zet in op het op termijn sluiten van Rotterdam The Hague Airport.

Volt Binnen de bebouwde kom moeten meer woningen komen. Bij nieuwbouwplannen moet gestuurd worden op duurzame voorwaarden.

De Maasvlakte wordt hét duurzame energieknooppunt van Zuid-Holland, bijvoorbeeld door grote windmolenparken.

De provincie moet de regie nemen voor een breder openbaarvervoernetwerk in de regio.

