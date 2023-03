Overzicht De belangrijke partijpunten voor de verkiezingen in Gelderland

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Gelderland hebben achttien partijen zich verkiesbaar gesteld. In dit overzicht vind je enkele speerpunten per partij.

50PLUS 50PLUS is voor uitbreiding van mogelijkheden tot recreatie en toerisme in Gelderland. De partij wil meer wandel- en fietspaden aanleggen en buitensporten en watersporten beter mogelijk maken.

Op het gebied van verkeer en vervoer wil 50PLUS gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. De partij wil dat de provincie meer geld steekt in het ov.

50PLUS is tegen de opening van vliegveld Lelystad, vanwege de overlast en milieugevolgen voor Gelderland.

BBB BBB maakt zich hard voor de agrarische sector. De partij wil voedselproductie in Gelderland stimuleren en Nederlanders aanmoedigen om in Nederland geproduceerd voedsel te kopen.

De partij wil verder dat de landelijke en provinciale overheid met een helder afschotbeleid voor wolven komen.

Om het woningtekort tegen te gaan, wil BBB vooral bouwen op beschikbare plekken binnen bestaande steden. De partij wil niet dat er in eerste instantie agrarische grond wordt opgeofferd voor woningbouw.

Belang van Nederland (BVNL) BVNL wil dat het landelijke stikstofbeleid van tafel gaat. Als het aan de partij ligt, worden boeren niet uitgekocht en worden de stikstofregels versoepeld.

Verder vindt de partij dat de opbrengst van de aandelenverkoop van Nuon investeert in projecten die door Gelderlanders worden aangedragen. Ook moet een deel van dit geld gaan naar de lokale ondernemers, vindt BVNL.

CDA Het CDA wil op lokaal niveau de maatschappij versterken, bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren en steun te bieden aan provinciale organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers bijstaan.

Op het gebied van mobiliteit wil het CDA dat de auto niet langer altijd prioriteit krijgt. De partij wil investeren in ruimte voor de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer.

Het CDA wil het huidige ondernemersklimaat in de provincie behouden, niet uitbreiden. De partij zit bijvoorbeeld niet te wachten op grote datacentra in de provincie.

ChristenUnie De ChristenUnie ziet een belangrijke rol voor de provincie in het oplossen van het woningtekort. De partij wil dat de provincie de regie neemt in het aanwijzen van geschikte bouwlocaties.

Daarnaast hecht de ChristenUnie waarde aan ontmoetingsplekken en cultuur op lokaal niveau. De partij wil onder meer bibliotheken en andere ontmoetingsplekken in dorpen bereikbaar en betaalbaar houden.

De ChristenUnie wil het gebruik van de auto flink ontmoedigen. De partij wil dat het aantal gereden kilometers met de auto wordt gehalveerd. De resterende kilometers moeten zoveel mogelijk elektrisch worden gereden, en het openbaar vervoer moet een waardig alternatief worden.

D66 Wat D66 betreft staan de landelijke doelen om stikstof te reduceren niet ter discussie. De partij hecht er waarde aan de natuur in Gelderland te herstellen.

D66 vindt dat de Gelderse landbouwsector meer dieren houdt dan het systeem aankan. Daarom wil de partij dat de veestapel inkrimpt, hoewel dat geen doel op zich is.

De ruimte die vrijkomt door stikstofreductie wil D66 gebruiken voor het bouwen van woningen. De partij zet daarbij vooral in op woningbouw in de bebouwde kom.

FVD Daarnaast wil FVD dat er geen nieuwe vergunningen voor asielzoekerscentra worden verleend. Bovendien wil de partij dat bestaande vergunningen voor asielzoekerscentra worden ingetrokken.

FVD is daarnaast tegen het massale gebruik van zonnepanelen en windmolens. De partij wil in plaats daarvan traditionele brandstof en energie blijven gebruiken.

GroenLinks GroenLinks wil alles doen om de Gelderse natuur te beschermen. Daarbij wil de partij kijken welke vormen van recreatie hier schadelijk voor kunnen zijn. De partij wil dat de provincie duidelijk aangeeft waar je mag mountainbiken en waar je met de hond mag wandelen.

Wat GroenLinks betreft is de wolf welkom in Gelderland. De partij wil wel dat boeren subsidies kunnen krijgen om hun dieren te beschermen tegen de wolf.

Daarnaast wil GroenLinks verdere samenwerking met Duitsland aangaan. Die samenwerking met de oosterburen moet zich vooral richten op economie en werkgelegenheid.

JA21 JA21 wil een kerncentrale bouwen in Gelderland. De partij ziet dat als een goed alternatief voor zonne- en windenergie. De partij is bijvoorbeeld tegen de aanleg van het zonnepark op het Lingemeer in de Betuwe.

Daarnaast wil de partij een stop op asielzoekers in de provincie. De partij wil dat de provincie aandringt op instroombeperking in plaats van nieuwe opvanglocaties.

JA21 is tegen de komst van de wolf in Nederland. De partij wil de wolf bestrijden als dat nodig is.

Lokale Partijen Gelderland (LPG) LPG wil dat de provincie Gelderland het Rijk helpt om het fileprobleem op de A2, A15 en A12 aan te pakken.

LPG hecht veel waarde aan de Gelderse vrijwilligers. Daarom wil de partij een jaarlijks Gelders vrijwilligersgala organiseren om de vrijwilliger in het zonnetje te zetten.

Ook hecht de partij veel waarde aan regionale en lokale omroepen. Die zijn volgens de partij belangrijk voor de lokale democratie en informatievoorziening van Gelderlanders.

ONS Gelderland ONS Gelderland wil in kaart brengen welke gemeenten in het verleden de dupe zijn geworden van fusies met andere gemeenten.

Bij woningbouw wil ONS Gelderland dat stikstofregels niet doorslaggevend zijn. Ook wil de partij af van zonne- en windparken in de natuur.

Ook wil ONS Gelderland de veiligheid op provinciale wegen verbeteren. De partij wil in kaart brengen op welke gevaarlijke kruispunten veel ongevallen plaatsvinden. De partij wil die kruispunten aanpakken.

PvdA De PvdA wil gemeenten ondersteunen met provinciaal geld om betaalbare woningen te realiseren. Daarbij richt de partij zich voornamelijk op sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen.

Daarnaast wil de partij woningen verduurzamen door als doel te stellen dat alle Gelderse huurwoningen in 2030 minimaal energielabel B hebben. Daarover wil de partij dwingende afspraken met Gelderse woningcorporaties, gemeenten en verhuurders maken.

De PvdA wil een Gelderse norm voor de hoeveelheid groen en water bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast wil de partij zeker 500.000 bomen en struiken in Gelderse dorpen en steden planten.

PvdD De PvdD wil de Gelderse veestapel fors laten krimpen. De partij wil zeker 75 procent minder dieren in de veehouderij door vergunningen in te trekken of aan te scherpen.

Ook wil de PvdD dat de provincie er bij het Rijk op aandringt het Dolfinarium in Harderwijk te sluiten.

De PvdD ziet de wolf als een verrijking voor de Gelderse natuur. Volgens de partij draagt de wolf bij aan biodiversiteit op de Veluwe. Schapenhouders en boeren moeten voorlichting krijgen over bescherming van hun dieren, zegt de PvdD. Maar er mag niets worden gedaan om de wolf af te schrikken.

PVV De PVV wil dat de provincie Gelderland zich voornamelijk bezighoudt met ruimtelijke ordening en economie. De partij wil niet dat de provincie zich bezighoudt met de energietransitie, duurzaamheid of stikstof.

Verder wil de partij dat de leden van de Gedeputeerde Staten maximaal vier uur per week aan nevenfuncties hebben.

De PVV wil dat de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren verbreed wordt. Ook wil de partij dat de A15 doorgetrokken wordt.

SP De SP wil bij energievoorziening niet afhankelijk zijn van commerciële bedrijven. De partij wil daarom een 'Gelders Energiebedrijf' waarvan 51 procent van de aandelen in handen is van de Provinciale Staten.

Voor het woningtekort ligt de regie bij de provincie, vindt de SP. De provincie moet in minstens tien gemeenten zelf woningbouwprojecten opzetten.

De SP wil het openbaar vervoer voor Gelderlanders 100 procent gratis maken.

SGP De SGP vindt dat weide- en akkervogels beschermd moeten worden tegen vossen en kraaien door middel van jacht. Ook vindt de partij dat er ruimte moet zijn voor jacht op ganzen om schade aan gewassen te voorkomen.

De partij vindt dat de provincie de regie moet pakken in het mestbeleid. Daarbij wordt gekeken of dit gecombineerd kan worden met stikstofuitdagingen, zoals is gebeurd bij de pilot Kunstmestvrije Achterhoek.

Verder wil de partij dat de provincie regionale vraagstukken aanpakt in nauwe samenwerking met gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de waterschappen.

Volt Volt wil problemen waar nodig aanpakken in Europees verband. Daarom wil de partij een Europese bestuurder op provinciaal niveau. Ook wil de partij samen met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verdroging en overstromingen aanpakken.

De partij wil daarnaast dat heel Europa in 2040 klimaatneutraal is. In Gelderland zet de partij zich in voor een goede balans tussen natuur, landbouw en woningbouw.

Daarnaast wil Volt de gevaren van hoge waterstanden tegengaan door hogere dijken te verstevigen. Daarnaast wil de partij water uit het rivierengebied opslaan in hoger gelegen gebieden.

