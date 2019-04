De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland blijft na een hertelling van alle stemmen hetzelfde, heeft burgemeester Ina Adema van Lelystad dinsdag bekendgemaakt. DENK behoudt zijn zetel in de provincie.

De 160.000 stemmen in Flevoland werden op verzoek van het CDA opnieuw geteld. Na de stembusgang op 21 maart leek het erop dat de christendemocraten vier zetels zouden krijgen, maar dat werden er uiteindelijk drie bij de definitieve uitslag. Een van de zetels ging naar DENK.

Omdat het om kleine verschillen ging, vroeg het CDA om een hertelling. Omroep Flevoland schrijft dat 650 ambtenaren en vrijwilligers donderdag meewerkten aan de hertelling.

Hoewel er na de hertelling kleine verschillen waren, bleef de uitslag hetzelfde. De restzetel blijft in handen van DENK. De Provinciale Statenverkiezingen verliepen teleurstellend voor deze partij. DENK wist alleen in Flevoland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland een zetel te halen.

Burgemeester verlangt naar digitale stemgang

Voor het CDA is de uitslag van de hertelling een tegenslag. De partij hoopte op een vierde zetel en zo een sterkere onderhandelingspositie te krijgen voor een coalitie in Flevoland. Nu is de partij een zetel kleiner dan de PVV en GroenLinks.

Burgemeester Adema verlangt terug naar een stembusgang op de digitale manier. "Dat voorkomt dit soort kleine verschillen en dan hoeven we niet meer na te tellen", aldus de VVD'er op Instagram.

Woensdag worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Op 27 mei bepalen zij de samenstelling van de Eerste Kamer.

FVD, VVD en CDA praten in Zuid-Holland

In Zuid-Holland gaan het Forum voor Democratie, de VVD en het CDA inhoudelijk praten over de vorming van een provinciebestuur. Dat heeft informateur Hans Wiegel dinsdag bekendgemaakt. De VVD-prominent laat weten dat het voorlopig aan de drie partijen is om nader tot elkaar te komen.

Forum voor Democratie werd met elf zetels de grootste in Zuid-Holland. VVD en CDA haalden respectievelijk tien en vier zetels.