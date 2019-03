DENK komt toch in de Provinciale Staten van Flevoland. De partij heeft één zetel gewonnen, blijkt uit de maandag bekendgemaakte definitieve uitslag. Volgens de voorlopige telling had de partij geen enkele zetel in Flevoland.

Het CDA stond vooralsnog op vier zetels, maar moet het de komende jaren doen met drie Statenleden. Forum voor Democratie won in Flevoland. De partij heeft acht zetels gekregen. VVD werd tweede met zes zetels.

Woensdag ging 53,5 procent van de kiezers in Flevoland naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is fors meer dan vier jaar geleden. Toen ging het om 45,6 procent.

Ook in Zuid-Holland is de definitieve zetelverdeling iets anders dan de voorlopige verkiezingsresultaten hadden aangegeven. In deze provincie komt de VVD met één zetel extra uit op tien zetels, ten koste van de PvdA die uiteindelijk vier zetels heeft.

Forum voor Democratie is in beide provincies de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. De partij van Thierry Baudet heeft indirect dertien zetels bemachtigd voor de Eerste Kamer.