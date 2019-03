Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, is behendig in de ruimte gesprongen die tussen de VVD en de PVV is ontstaan. Daar heeft hij met groot gevoel voor retoriek een beweging gecreëerd waar mensen bij willen horen. Mensen zijn namelijk graag lid van een club.

Dat zegt Bert Bakker, onderzoeker politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens Bakker heeft Baudet "effectief" campagne gevoerd door te hameren op maar enkele punten: de elite in Den Haag en Brussel deugt niet, het klimaatakkoord is onbetaalbaar en aan de migratie moet ook wat gebeuren. "Dergelijke anti-eliteretoriek werkt voor een grote groep, die ook vindt dat het anders moet."

Een waarschuwing is echter op zijn plaats, vindt Armen Hakhverdian‏, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam: "Het is heel verleidelijk om allerlei conclusies te gaan trekken over waar nieuwe Forum voor Democratie-stemmers vandaan komen, maar daar is toch echt panelonderzoek voor nodig. Anders kun je geen kiezersstromen in kaart brengen."

'Politieke establishment contact verloren'

Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het met Bakker eens. "Baudet kon aansluiten bij ontzettend actuele zaken: de aanslag in Utrecht en de recente klimaatcijfers. Want het waren al de issues die hij gebruikte om te laten zien dat het politieke establishment het contact met de kiezer heeft verloren."

"Daar komt bij dat de toon van Forum over de islam wat gematigder is dan die van de PVV van Geert Wilders. PVV-stemmers die toch wat moeite hadden met het islamstandpunt van de PVV vinden het netter om op Forum te stemmen", zegt Voerman. "En de kiezer van nu is heel beweeglijk. Ze bezorgden de LPF van Pim Fortuyn een enorme overwinning, daarna de PVV, en nu FVD. Maar een vaste band met het electoraat, zoals de gevestigde partijen die kennen, is er niet."

Duidelijk is volgens beide wetenschappers dat de politiek "in een nieuw jasje is gestoken". Jonge lijsttrekkers, "stuiterend van energie", doen het goed. GroenLinks, ook een winnaar bij de verkiezingen, heeft dat volgens Bakker ook gezien. "Zij hebben ook een beweging georganiseerd: doe mee met Jesse, dat is exciting. Je bent jong, je wilt verandering."

En Voerman en Bakker zijn heel benieuwd hoe Baudet het grote aantal gewonnen zetels in de provincies en in de Eerste Kamer gaat invullen. "Over een paar maanden zullen we pas zien hoe het gaat. Of Forum de boel intern rustig weet te houden, zodat de partij de kiezers van nu kan vasthouden."