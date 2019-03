Forum voor Democratie (FVD) is op basis van de exitpolls de grote winnaar in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Dat blijkt uit de exitpoll die door Ipsos in opdracht van NOS is gehouden in de provincies.

Volg hier ons liveblog

Het beeld in de drie provincies is grosso modo hetzelfde. FVD doet voor het eerst mee met de Provinciale Statenverkiezingen en haalt waarschijnlijk uit het niets veel zetels in Zuid-Holland (10 zetels), Noord-Brabant (8) en Gelderland (7).

De landelijke coalitiepartijen VVD, CDA en D66 verliezen zetels. Met name D66 moet inleveren. De ChristenUnie blijft een kleine partij, maar bleef of gelijk in het aantal zetels of weet een kleine winst te behalen.

Een exitpoll is geen officiële uitslag maar een peiling op basis van het stemgedrag van kiezers.

In Zuid-Holland is de VVD niet langer de grootste partij met 9 zetels. Het verlies bij de twee andere landelijke coalitiepartijen CDA en D66 (beide van 7 naar 4 zetels) was fors. ChristenUnie beperkt de schade en behoudt 3 zetels.

Ook PVV, PvdA, SP en SGP verliezen hier ten opzichte van vier jaar geleden. GroenLinks is na FVD de andere grote winnaar en gaat van 2 naar 5 zetels.

Prognose zetelverdeling

VVD van 13 naar 12 zetels

CDA van 12 naar 8 zetels

D66 van 10 naar 7 zetels

PVV van 9 naar 6 zetels

SP van 9 naar 4 zetels

PvdA van 8 naar 7 zetels

GroenLinks van 4 naar 8 zetels

CU van 3 naar 4 zetels

50PLUS van 2 naar 3 zetels

PvdD van 2 naar 3 zetels

SGP van 2 naar 1 zetels

DENK van 0 naar 1 zetel

FVD van 0 naar 10 zetels

OSF blijft op 1 zetel

In Gelderland weten VVD en CDA schade te beperken

In Gelderland weten regeringspartijen VVD en D66 de schade enigszins te beperken, zij blijven beide met 8 zetels de grootste partij. D66 duikelt ook hier in het aantal zetels (van 7 naar 4).

SP, PvdA en PVV verliezen ook. Het landelijk beeld dat GroenLinks wint, is in Gelderland niet anders.

In Noord-Brabant is dat beeld min of meer hetzelfde. FVD is volgens de exitpolls de grote winnaar en komt uit het niets op 8 zetels, de VVD heeft de 10 zetels weten te behouden en blijft daarmee in deze provincie de grootste partij.

Het CDA (van 9 naar 8) en D66 (van 7 naar 5) staan ook hier op flink verlies. Van de landelijke oppositiepartijen weet naast FVD alleen GroenLinks te winnen (van 3 naar 5 zetels).

De PvdA lijkt de grootste klappen bij vorige verkiezingen te hebben geïncasseerd, op basis van deze drie provincies. De partij blijft in aantal zetels gelijk (Zuid-Holland en Noord-Brabant) of verliest 1 zetel (Gelderland).

Bij de SP en PVV is dat anders, de partijen moeten in alle drie de provincies flink incasseren.

Bekijk de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen per provincie: