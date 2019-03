De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten was in Amsterdam om 13.00 uur 9,3 procent. Dat is iets lager dan de opkomst van 9,7 procent van vier jaar geleden rond dit tijdstip. Van de grote Nederlandse gemeenten was de opkomst met 18 procent tot nu toe het hoogst in Utrecht.

In Eindhoven ligt het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15,9 procent. In Den Haag heeft 15,8 procent van de stemgerechtigden al gestemd en in Rotterdam is de opkomst tot nu toe 14,3 procent.

Van de overige gemeenten in Nederland had in Nijmegen 18 procent om 13.00 uur een ingevuld stembiljet ingeleverd. In Den Bosch (17,3) en Groningen (17 procent) is het percentage iets lager.

De animo voor de waterschapsverkiezingen lag in alle gemeenten iets lager, is te zien op de website opkomstenuitslag.nl.

De voorlopige opkomst ligt volgens onderzoeksbureau Ipsos tot nu toe rond hetzelfde percentage als dat van vier jaar geleden. Toen was de opkomst voor de provinciale verkiezingen 47,5 procent en voor de waterschapsverkiezingen 44 procent.

In een stembureau in het Zeeuwse Oost-Souburg werden stembiljetten van de provincie Zuid-Holland aangetroffen tussen een voorraad biljetten, meldt de gemeente Vlissingen woensdag.

De gemeente heeft direct alle stembureaus in Vlissingen op de hoogte gesteld en aan de voorzitters van de stembureaus gevraagd om extra alert te zijn. Daarna zijn er geen stembiljetten van de provincie Zuid-Holland meer aangetroffen. Het is nog niet bekend of er ook daadwerkelijk met verkeerde stembiljetten is gestemd.

Station Castricum om middernacht al open

In het hele land gingen om 7.30 uur de stembureaus open voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. De meeste stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht.

In de Noord-Hollandse plaats Castricum ging een stembureau in een bloemenkiosk op het station al om middernacht open. Op bijna zeventig andere stations staan ook stemhokjes.

In Breda en Nijmegen kon vanaf 5.15 uur op het station worden gestemd. In Meppel en Zwijndrecht kon dat vanaf 5.30 uur.

