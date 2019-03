Meerdere fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben woensdagochtend hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Rob Jetten (D66) was de eerste. Hij stemde rond 7.30 uur in het Gelderse Ubbergen, kort nadat de meeste stembureaus in het land waren opengegaan.

Na Jetten volgden Lodewijk Asscher (PvdA) in Amsterdam en 50PLUS-leider Henk Krol in zijn woonplaats Eindhoven.

Geert Wilders (PVV) stemde in Duindorp. In Voorburg en Den Haag brachten Sybrand van Haersma Buma (CDA) en premier Mark Rutte (VVD) vervolgens hun stem uit.

Halverwege de ochtend stemde GroenLinks-leider Klaver in een boekhandel tegenover de Tweede Kamer. Lilian Marijnissen (SP) deed dat in haar woonplaats Oss. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) heeft zijn stem uitgebracht in Amsterdam.

Minister Ollongren vergeet paspoort

Meerdere ministers hebben ook al gestemd. Bruno Bruins (Medische Zorg) stemde in Den Haag en begeleidde daarbij een blinde medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar het stemlokaal. Bruins deed dat om te benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) had haar paspoort niet bij zich toen ze wilde stemmen. Ze keerde terug naar huis en bracht haar stem daarna, mét paspoort, alsnog uit.

De opkomst lag om 10.00 uur op circa 6 procent. In Den Haag en Rotterdam hadden rond dat tijdstip respectievelijk 6,2 procent en 5,7 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten. In Groningen was dit aandeel 6,6 procent.

Op bijna zeventig stations kan worden gestemd

In het Noord-Hollandse Castricum ging een stembureau om middernacht al open, maar de meeste stembureaus openden om 7.30 uur de deuren. Op bijna zeventig stations zijn ook stemhokjes neergezet. Op de treinstations van Breda en Nijmegen kon al vanaf 5.15 uur gestemd worden en in Meppel en Zwijndrecht kon dat vanaf 5.30 uur.

Op station Utrecht Centraal stonden woensdagochtend rijen mensen. Een woordvoerder van de NS zei dat alles wel "soepel" verliep.

De laatste stembureaus sluiten om 21.00 uur.

