Het lijkt erop dat bijna in iedere Nederlandse gemeente de opkomst hoger is dan in 2015. Alleen in Amsterdam is de opkomst nagenoeg gelijk met 24,5 procent (24,6 in 2015). In Nijmegen had om 17.00 uur 35 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is 7 procentpunt meer dan in 2015 (28 procent).



De opkomstcijfers van Tilburg vielen tot nu toe ook hoger uit dan vier jaar geleden. Om 16.00 uur had 24,7 procent gestemd tegenover 20,4 in 2015. Ook in andere Brabantse steden gingen meer mensen naar de stembussen. In Breda was de opkomst rond 17.30 uur 31,9 procent, veel meer dan de 22,7 procent van 2015. In Den Bosch hadden tot 17.00 uur 1,8 procent meer mensen gestemd, 30,8 procent van de kiesgerechtigden.