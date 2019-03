De grote winnaar van de avond, FVD-leider Thierry Baudet, reageert op de 10 zetels winst die de partij waarschijnlijk haalt in de Eerste Kamer.



"Nu pas in de laatste uren van de dag, weten we hoe we ervoor staan", begint hij. "Hier staan we, wat ooit een van de mooiste beschaving  was die de wereld ooit heeft gekend. Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie."



Baudet vindt dat 'we' kapot worden gemaakt door de bestuurders. "Een kliekje omhooggevallen netwerkers. Beroepsvergaderaars."



Baudet noemt Rutte "een economisch onbenul" vanwege de pensioenen die mogelijk gekort moeten worden. Ook is de premier volgens Baudet verantwoordelijk voor "immigratierecord na immigratierecord."