Ook in Zeeland, Limburg en Friesland is de definitieve uitslag binnen. In alle drie die provincies is het CDA de grootste partij geworden.



In Friesland wint het CDA ondanks het verlies van één zetel. De partij komt uit op acht. Forum voor Democratie (FVD) komt op de tweede plek met zes zetels, evenveel als de PvdA heeft binnengehaald. GroenLinks is de enige andere partij die zetels wint ten opzichte van vier jaar geleden.



In Limburg is het CDA (negen zetels) ook de grootste geworden, net als in Zeeland (zeven zetels).



FVD komt in Limburg op zeven, net als de PVV. GroenLinks wint zetels, net als Lokaal-Limburg en Partij voor de Dieren. In Zeeland is de SGP de nummer twee, met vijf zetels. FVD heeft in deze provincie ook vijf zetels gewonnen.