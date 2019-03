In Flevoland en Overijssel zijn alle stemmen geteld en is de uitslag binnen.



In Flevoland is Forum voor Democratie (FVD) de grootste partij geworden met acht zetels. De VVD verliest één zetel en komt uit op zes. De PVV verliest twee zetels, maar is wel de derde partij in de provincie, met vier zetels in totaal. GroenLinks wint verder als enige zetels en komt ook uit op vier.



In Overijssel is het CDA, ondanks een verlies van twee zetels, nog steeds de grootste partij met negen in totaal. FVD en VVD halen beide zes zetels binnen. Ook in deze provincie heeft alleen GroenLinks, ten opzichte van vier jaar geleden, meer zetels weten binnen te halen. De partij komt uit op vijf zetels.