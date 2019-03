Overal in Nederland zijn woensdagochtend om 7.30 uur de stembureaus opengegaan. Kiezers kunnen hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen die dwars door de provincies heen lopen.

Net als andere jaren kunnen mensen ook weer op verschillende treinstations terecht om hun stem uit te brengen. Op 69 stations in Nederland zijn stemhokjes geplaatst.

Het treinstation van Castricum had woensdagochtend de primeur. Het station van de Noord-Hollandse plaats was de eerste plek waar woensdag gestemd kon worden. Het stembureau heeft in de eerste uren na de opening zeventien stemmers over de vloer gehad.

Vroege reizigers konden vanaf 5.15 uur terecht op treinstations in Breda en Nijmegen. Om 5.30 uur gingen de stembureaus op de stations in Meppel en Zwijndrecht open.

Stemmen in Amsterdam-Zuid onmogelijk

Bij meerdere stembureaus in Amsterdam-Zuid kan er woensdagochtend niet gestemd worden vanwege het ontbreken van bepaalde documenten.

De gemeente is vergeten om het register ongeldige stempassen voor de waterschappen te leveren. Meerdere melders laten weten dat het ook niet mogelijk is om voor de Provinciale Staten te stemmen.

Bijzondere stembureaus en stemhokjes bij de Eerste Kamer

In de gemeente Zuidplas is weer een drive-instembureau waar je met de auto doorheen kunt. Die is te vinden op de gemeentewerf in Zevenhuizen. In het Overijsselse Marle kunnen stemmers weer terecht in het kleinste stembureau van het land: de huiskamer van Wim Westhoff.

Ook kunnen kiezers woensdag voor het eerst hun stem uitbrengen in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. De voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol bemant tussen 10.00 en 12.00 uur persoonlijk het nieuwe stembureau.

De verkiezingen van woensdag zijn ook bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en dus ook voor de stabiliteit van het kabinet-Rutte III. De stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht.

