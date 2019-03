Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag is het weer naar verwachting rustig, melden meerdere weerdiensten dinsdag. Het wordt in het hele land bewolkt, het blijft droog en de temperatuur zakt nergens onder de 10 graden.

"Het weer houdt zich rustig", stelt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Er waait een zwakke zuidwestenwind. Regionaal zullen zich wel kleine verschillen voordoen. Maar bewolking en zonnige perioden in vooral het zuidoosten zullen elkaar afwisselen."

Alleen in het noorden is er een minieme kans op motregen en aan de kust kan eventueel wat mist komen te hangen. De temperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden.

'Het weer is geen excuus om niet te stemmen'

Volgens Klaassen is het weer in ieder geval geen reden om woensdag geen stem uit te brengen. "Je bevriest niet, je glijdt niet uit, je waait niet weg", vat hij samen.

Uit cijfers blijkt dat het weer wel enige invloed heeft op de opkomstcijfers bij verkiezingen. Maar Klaassen waarschuwt ervoor deze invloed vooral niet te overdrijven. "We hebben hier in Nederland zo'n hoge dichtheid van stembureaus dat het voor mensen die willen stemmen geen grote moeite is om dat te gaan doen, ook als het weer tegenvalt", legt hij uit.

Deze mening is ook Weeronline toegedaan. In de VS, waar burgers vaak verder moeten reizen om hun stem uit te brengen, is die impact veel groter, wijst onderzoek uit.