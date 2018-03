Profiel zaak Holleeder: De zussen Holleeder en Sandra den Hartog

Het is 21 februari 2013 als Astrid Holleeder met het Team Criminele Inlichtingen belt. Ze heeft het nummer gekregen van goede vriend en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het is het startsein voor het contact tussen de politie, Astrid en haar zus Sonja.

Dit alles valt terug te lezen in haar boek Judas: een familiekroniek. Astrid neemt je in bijna zeshonderd pagina's mee door haar moeilijke jeugd met een alcoholistische en gewelddadige vader, maar belangrijker nog: haar broer Willem.

Afluisterapparatuur

Van Willem Holleeder komt een een beeld naar voren van iemand waarvan hij zelf zei dat hij ook geschokt zou zijn als het waar zou zijn. Niet alleen wordt Holleeder neergezet als intimiderend en bedreigend, veel van zijn uitspraken zullen ook in het strafproces een rol gaan spelen.

Astrid blijkt namelijk jarenlang de vertrouweling te zijn geweest van haar broer. Met die wetenschap begint ze afluisterapparatuur te dragen zodat ze haar getuigenissen bij de politie kan onderbouwen met bewijs. Ze weet namelijk dat alles wat ze verklaart door Willem als een leugen zal worden weggezet.

Schelden

Dit deed hij namelijk ook in de pro-formazitting van 30 november 2016, na het uitkomen van het boek. Hij zegt zijn familie nooit te hebben geterroriseerd en stelt dat zijn zussen juist altijd hebben geprofiteerd van het geld dat hij en Cor van Hout hebben verdiend. Cor is tot aan zijn dood getrouwd met Sonja.

Op een van de opnames die te horen was in de media, is iets anders te horen. Willem scheldt daarin zijn zus Sonja verrot en maakt duidelijk dat ze niet met hem moet sollen. Het schelden is niet goed te praten zegt Willem hierop, "maar mijn zussen schelden ook."

Maar nog belangrijker is dat er volgens Astrid uit de afgeluisterde gesprekken zou zijn op te maken dat Holleeder een hand heeft gehad in ten minste één liquidatie. Het zou hier alleen niet om een volledige bekentenis gaan en het is dus de vraag of de rechter dat ook hieruit afleidt.

Geld

Voor de zussen is het in ieder geval zeker dat hun broer verantwoordelijk is voor de dood van Van Hout in 2003 in Amstelveen. Hij zou de moord hebben besteld, aldus Astrid. Ook Sonja verklaart dat Willem haar man heeft laten doodschieten. "Dat heeft hij me meerdere keren verteld", aldus Sonja in een eerdere getuigenis. Hij gebruikt het om haar duidelijk te maken wat er gebeurt als ze niet luistert.

De reden voor de moord zou geld zijn. Willem zou de opbrengst van het deel van het verdwenen Heinekenlosgeld, dat volgens de zussen door Van Hout in vastgoed in Alkmaar werd geïnvesteerd, willen hebben.

Aanslagen

Ook bij de twee eerdere aanslagen op het leven van Van Hout zou Willem betrokken zijn. In 1996 zou Willem het huis hebben aangewezen van Van Hout aan crimineel John Mieremet, die op zijn beurt een schutter zou hebben geregeld. Ook dit staat te lezen in Judas.

Net als dat Willem een pistool op het hoofd van zijn neefje en zoon van Sonja, zou hebben gezet als dreigement omdat hij wil weten waar Van Hout verblijft. Het wordt Astrid op gegeven moment teveel en ze overweegt haar broer zelfs te vermoorden, maar ziet daar uiteindelijk vanaf.

Liquidaties

Ze gaat door met informatie verzamelen en legt bij de politie verklaringen af waarin ze stelt dat haar broer betrokken is geweest bij de liquidaties van Willem Endstra (2004), Thomas van der Bijl (2006), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005), Van Hout en daarmee ook de dood van Robert ter Haak die naast Van Hout stond en de aanslag eveneens niet overleefde.

Astrid zegt een opname te hebben van haar broer waaruit duidelijk zou worden dat Ter Haak, in opdracht van Willem, Van Hout naar een Chinees restaurant heeft gelokt. Hij wordt bij vertrek doodgeschoten. Ook over de andere moorden zou hij tegen haar bekentenissen hebben afgelegd.

Den Hartog

In 2014 sluit ook Sandra den Hartog zich aan bij de zussen en gaat verklaren over haar toenmalige vriend Willem. Den Hartog is de weduwe van de in 2000 geliquideerde crimineel Sam Klepper. Volgens Den Hartog zit Willem hier ook achter, maar hij wordt hier niet voor vervolgd omdat er geen enkel bewijs voor is..

De rechtszaak tegen Holleeder is niet alleen een strafzaak, het is ook een familiedrama. De verdediging zal er alles aan gaan doen om aan te tonen dat de verklaringen van de vrouwen onbetrouwbaar zijn en bedoeld zijn om hun broer en ex-geliefde in de gevangenis te krijgen.

Astrid heeft haar boek Judas ook omschreven als haar testament omdat ze ervan overtuigd is dat haar broer haar vroeg of laat zal laten vermoorden. In de rechtszaal zitten ze straks tegenover elkaar.