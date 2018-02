Profiel zaak Holleeder: De kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros

La Serpe en Ros hebben een gemeenschappelijke deler: Jesse R. De man die zichzelf oprecht trots een 'hitman', noemt, een huurmoordenaar. In het criminele milieu staat hij bekend als liquidator nummer één.

Het ciminele leven wordt hem met de paplepel ingegoten door zijn vader en drugsbaron Greg R.. Jesse is vorig jaar tot levenslang veroordeeld in het grote liquidatieproces Passage, omdat hij schuldig is bevonden aan betrokkenheid bij alle zeven moorden waar het proces om draaide. Vele malen was hij de schutter.

Dodenlijst

La Serpe en R. gaan terug naar de jaren negentig als ze elkaar leren kennen in de gevangenis in Utrecht. In 2004 zit R. wederom vast en zoekt hij volgens La Serpe contact met hem. Hij vertelt aan zijn vriend dat er een dodenlijst is met mensen die hij moet omleggen en of La Serpe geïnteresseerd is mee te doen.

De uitvoering van de liquidaties laat even op zich wachten als R. in november 2004 weer wordt aangehouden. Maar eenmaal vrij worden de geplande liquidaties geconcretiseerd. Het gaat om de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Politie

De reden voor de moorden is in beide gevallen hetzelfde; ze praten met de politie over Willem Holleeder maar ook over zijn criminele handlanger Dino Soerel. Een van de hoofdrolspelers in het liquidatieproces en eveneens tot levenslang veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dood van Houtman en Van der Bijl.

Houtman wordt door Holleeder afgeperst en ziet geen andere uitweg dan met de politie te gaan praten. Van der Bijl maakt deze stap nadat hij een paar rake klappen heeft ontvangen van Holleeder. Daarnaast is Holleeder volgens hem betrokken bij de dood van zijn vriend Cor van Hout in 2003.

Volgens de verklaring van La Serpe laat R. aan hem weten dat Soerel hem heeft verteld dat er 130.000 euro op het hoofd van Houtman staat en 100.000 op die van Van der Bijl. Hij neemt de opdrachten aan.

Ros

Als in de voorbereiding op de moord Van der Bijl La Serpe en R. het gevoel krijgen dat ze zijn herkend door hun beoogde slachtoffer, komt Fred Ros in beeld. Hij heeft dan net een straf van tien maanden uitgezeten voor wapenbezit en kan het geld dat R. hem in het vooruitzicht heeft gesteld voor het regelen van de moord op Van der Bijl goed gebruiken.

Volgens Ros vertelt R. aan hem dat de moord op Van der Bijl een opdracht is van Dino Soerel, maar dat hij de liquidatie ook voor Holleeder deed. Met het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de moord, komt ook Ros in contact met Soerel.

Ontmoetingen

Ros schat dat hij in de periode van februari tot en met 20 april 2006 ongeveer zes ontmoetingen met Soerel heeft in Diemen. Tijdens de rondjes die ze lopen wordt Ros bijgepraat en wordt hem duidelijk hoe belangrijk de liqudatie van Van der Bijl is en dat deze snel moet worden uitgevoerd. Hij wordt op 20 april in zijn café De Hallen doodgeschoten.

Ros, die als organisator van liquidaties, de naam 'moordmakelaar' krijgt, verklaart na zijn aanhouding in 2006 in Spanje maandelijks zwijggeld te ontvangen terwijl hij vastzit. Als de betalingen stokken en hij vreest dat de aan hem openstaande schuld wel eens kan leiden tot zijn eigen liquidatie, "dat is uiteindelijk goedkoper", aldus Ros, besluit hij te gaan getuigen.

Op basis van zijn verklaringen wordt Holleeder in december 2014 aangehouden.

Ros wordt in eerste instantie veroordeeld tor dertig jaar cel voor de moord op Van der Bijl, maar door zijn Rol als kroongetuige, wordt dit in hoger beroep teruggebracht tot veertien jaar cel.

Betrouwbaar

La Serpe wordt veroordeeld tot acht jaar cel. Hij meldt zich in 2006 bij de politie als getuige omdat hij niet langer in het criminele circuit wil zitten.

Als de rechtbank van Amsterdam besluit dat de verklaringen betrouwbaar zijn, dan gaan deze een grote rol spelen in het proces tegen Holleeder. Het gerechtshof besloot in de Passage-zaak de getuigenissen voor waar aan te nemen en noemde Holleeder zelfs al schuldig aan de moord op Houtman, zonder terecht te staan, op basis van de verklaringen.