Profiel zaak Holleeder: John Mieremet

Kort na de liquidatie van advocaat Evert Hingst op 31 oktober 2005 in Amsterdam, belt misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf, beroepscrimineel John Mieremet op.

Mieremet ontvangt jarenlang juridisch advies van Hingst en is voor zijn kantoor in 2002 slachtoffer van een aanslag op zijn leven. Zodra Mieremet het pand verlaat stapt een man van zijn motor af en opent het vuur. De crimineel overleeft ternauwernood en wordt uit voorzorg behandeld in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Gevraagd naar de dood van Hingst zegt Mieremet: "Ze ruimen elkaar zelf op. Daar zijn ze mee bezig nou", tegen Van den Heuvel. Verder wil hij er niet inhoudelijk op ingaan. "Nee, anders lig ik straks op de grond", zegt hij in datzelfde interview.

Twee dagen later wordt Mieremet doodgeschoten in Pattaya in Thailand. Hij is daar bezig met een vastgoedproject en wordt door een man met een motorhelm op doodgeschoten in zijn kantoor.

Reputatie

Mieremet laat een reputatie als een geharde crimineel na. Samen met Sam Klepper (2000) is hij onderdeel van de bende van de eveneens geliquideerde Kees Houtman (2005). Ze concentreren zich in de jaren tachtig met name op gewapende overvallen.

Later sluit Mieremet zich met crimineel zakenpartner Klepper aan bij de befaamde Klaas Bruinsma, een van Nederlands grootste criminelen. Mieremet en Klepper vormen een gevreesd duo dat de bijnaam 'Spic en Span' krijgt, omdat ze op niet misverstane en grondige manier met hun tegenstanders afrekenen.

Aanslag

Ze houden zich bezig met de handel in softdrugs en zouden daarom in conflict komen met Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vriend van Willem Holleeder. Dit komt tot uiting in een aanslag op het leven van Van Hout en zijn gezin.

Op camerabeelden van de politie, die het huis van Van Hout in Amsterdam in een lopend onderzoek in de gaten houden, is te zien hoe een man het gezin onder vuur neemt als zij de auto uit stappen. Sonja vermoedt dat haar broer het geld in zijn eigen zak heeft gestoken.

Holleeder zegt dat Klepper en Mieremet achter de aanslag zaten. In het boek van Astrid Holleeder, Judas, valt te lezen dat er volgens Willem een bedrag van 1 miljoen gulden moet worden betaald om het conflict op te lossen. Tot woede van Holleeder zou Van Hout dit volgens Astrid weigeren.

Verraad

Astrid schrijft dat haar broer er bij hun zus Sonja - de partner van Van Hout - op aandringt dat er moet worden betaald. De houding van Holleeder wordt door Van Hout beschouwt als verraad. Het is een van de redenen voor hun breuk.

Holleeder zou zich uiteindelijk definitief aansluiten bij Mieremet en Klepper. Eind jaren negentig vatten de mannen het plan op om vermogende zakenmensen af te gaan persen. In een opvallend open interview met De Telegraaf in 2002 vertelt Mieremet dat hij en Klepper klaar met de drugshandel waren en er te veel risico's aan kleefden.

In een tweede artikel in De Telegraaf vertelt hij dat Holleeder rond 1998 de twee mannen voorstelde aan Willem Endstra. De zakenman zou het geen probleem vinden om grote bedragen wit te wassen zonder dat hij wist waar het geld afkomstig van was.

Tactiek

De mannen bedenken een tactiek waarbij Holleeder contact zoekt met vermogende zakenmensen en ze vertelt dat er een conflict is ontstaan met Klepper en Mieremet. Holleeder maakt duidelijke dat hij kan optreden als mediator, maar dat er dan wel betaald moet worden. De reputatie van Mieremet en Klepper is zo meedogenloos dat weinigen weigeren.

Een tekenend voorbeeld is de afpersing van zakenman Rolf Friedländer in 1998. Zijn zoon zou het meisje van Mieremet hebben versierd en Holleeder verscheen daarop samen met Klepper en Mieremet voor de deur van Friedländer.

Holleeder vertelt de zakenman dat de mannen achter hem een probleem hebben en dat het opgelost kan worden met geld. Friedländer zal uiteindelijk 600.000 gulden betalen.

Conflict

In 2000 wordt Klepper geliquideerd en in 2001 ontstaat er een conflict tussen Mieremet, Endstra en Holleeder. Endstra zou de miljoenen die Mieremet bij hem had geïnvesteerd, namelijk niet meer aan hem mogen teruggeven van Holleeder.

Het doet Mieremet besluiten om gewapend het kantoor van Endstra te bestormen om zijn geld terug te vragen. Endstra belooft hem dat het goedkomt.

Mieremet laat aan De Telegraaf weten dat hier de reden ligt voor de aanslag op zijn leven in 2002. Dit wordt onderschreven door de verklaringen van Endstra, die in het diepste geheim achterbankgesprekken voerde met het Team Criminele Inlichtingen (CIE).

De zakenman vertelt dat hij van Holleeder te horen heeft gekregen dat Mieremet zal worden geliquideerd. Hij krijgt hem zelf niet te pakken, maar weet wel zijn zoon te waarschuwen dat zijn vader gevaar loopt. Tevergeefs. Als Mieremet het kantoor van Hingst verlaat wordt hij beschoten.

Schutter

Hij overleeft de aanslag, maar drie jaar later wordt hij alsnog doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat Holleeder als opdrachtgever achter de aanslag en moord op Mieremet zit.

Zij baseren deze verdenking op meerdere getuigenverklaringen waaronder die van de zussen van Holleeder en zijn ex Sandra den Hartog. Een ander opvallend detail is dat twee verdachten in de zaak Endstra, waaronder de schutter - die in 2012 overleed - in Thailand waren ten tijde van de moord van Mieremet.