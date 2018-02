Profiel zaak Holleeder: Kees Houtman

Het is 2 november 2005 als de politie iets voor 20.00 uur een melding krijgt dat er is geschoten in Amsterdam-Osdorp. Het blijkt te gaan om een liquidatie.

Als de agenten arriveren bij de woning, krijgen ze van een ambulancebroeder te horen dat de man die is beschoten is overleden. Het is de 42-jarige Kees Houtman. Hij ligt op zijn rug in de hal van zijn woning. Hij blijkt zeker zeven keer te zijn geraakt. Als ze zijn jas uittrekken valt er nog een kogel uit zijn mouw.

La Serpe

Drie kwartier voor de schietpartij arriveren de - inmiddels kroongetuige - Peter la Serpe en de vorig jaar tot levenslang veroordeelde Jesse R. in een Citroën C5 bij de woning van Houtman. Ze zien dat de Mercedes van hun beoogde slachtoffer voor de deur staat en besluiten nog een rondje te gaan lopen. Bij terugkomst verschuilen ze zich in de bosjes bij de buren.

Door de bladeren heen zien ze een auto naderen en tot hun verrassing stapt Houtman uit. Hij gaat zijn woning binnen om even later weer terug te keren. "Dat is hem", fluistert R. naar La Serpe en loopt met getrokken pistool op Houtman af die inmiddels in zijn Mercedes is gaan zitten. Daar wordt hij door R. beschoten.

Vrouw

Houtman weet zich zwaargewond naar zijn woning te slepen waarop hij ook door La Serpe wordt beschoten. De twee mannen vluchten daarna een steeg in en rijden weg in hun Citroën om niet veel later over te stappen in een gereedstaande Opel Corsa.

De dochter en vrouw van Houtman openen bij het stilvallen van de vuurwapens de deur en zien hun gewonde vader en echtgenoot binnenstrompelen om halverwege de gang in elkaar te storten. Verwoede reanimatiepogingen van Maria Houtman komen te laat.

Osdorp eerst

Een verklaring van La Serpe die een grote rol gaat spelen in het proces tegen Holleeder komt voort uit een ontmoeting die ongeveer tien dagen voor de moord Houtman plaatsvindt op het Gelderlandplein in Amsterdam.

In het gezelschap van Jesse R. en Sjaak B., wapenleverancier en in Passage veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden cel, rijdt La Serpe in Amsterdam als ze Holleeder tegenkomen. Volgens La Serpe raakt R. met Holleeder in gesprek, dat naar later blijkt over de moord op Houtman gaat.

La Serpe voegt zich bij het gesprek en als de mannen uit elkaar gaan hoort hij naar eigen zeggen Holleeder de woorden 'Osdorp eerst' spreken. Het stadsdeel in Amsterdam waar Houtman woont.

Het verleidde de voorzitter van het gerechtshof Amsterdam er zelfs toe om in de uitspraak tegen Soerel erbij te vermelden dat ook Holleeder - die in Passage niet terecht stond - schuldig is aan de moord op Houtman. Dit tot grote verbazing van Holleeder.

Problemen

De problemen tussen Holleeder en Houtman stammen uit 2004. Houtman - zelf een vermaard drugscrimineel die aan het hoofd stond van de criminele bende waar ook John Mieremet en Sam Klepper deel van uitmaakten - was tevens vastgoedhandelaar. In die hoedanigheid laat hij in dat jaar zijn oog vallen op een pand in Amsterdam dat in bezit was van de erven Endstra.

Holleeder zou volgens verschillende verklaringen niet willen dat het pand zou worden verkocht, omdat de opbrengst in handen terecht zou komen van crimineel John Mieremet. Holleeder waarschuwt Houtman van de koop van het pand af te zien.

Houtman neemt deze waarschuwing ter harte en besluit af te zien van de aankoop. Voor Houtman begint dan de ellende pas echt in de vorm van bedreigingen en afpersingen in de naam van Holleeder.

Afpersingen

Dat gaat zelfs zo ver dat hij in de zomer van 2004 in bijzijn van vrouw en de dan 13-jarige dochter aan zijn deur wordt bedreigd. Hij krijgt een wapen op zich gericht en te horen dat, als hij niet betaalt, zijn woning zou worden opgeblazen met dynamiet en dat hij en zijn familie zou worden vermoord.

Maar ook in café De Hallen van zijn vriend Thomas van der Bijl wordt Houtman bedreigd. De kroegbaas zou hier tegenover de politie over verklaren.

Miljoen

Houtman voelt zich dusdanig bedreigd dat hij een bedrag van rond de miljoen euro aan zijn afpersers betaalt. Dat enkele van de mannen die aan zijn deur komen - zoals George van Kleef - bekenden van hem zijn van wie de vriendschappen tot twintig jaar teruggaan, raakt hem diep.

Ondanks de betaling zou Houtman tot de dag van zijn dood worden bedreigd.