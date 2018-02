Profiel zaak Holleeder: Thomas van der Bijl

Op 20 april 2006 zitten de dan 25-jarige Dwight S. en de 21-jarige Remy H. gespannen op een bankje voor café De Hallen in Amsterdam. Ze hebben de opdracht gekregen om Van der Bijl te vermoorden, maar willen hier eigenlijk helemaal niet zijn.

Ze zijn onder druk gezet door Fred Ros, de man die inmiddels als kroongetuige een belangrijke rol speelt in het huidige proces tegen Holleeder. Ros heeft de twee mannen op 11 april bij hem laten komen op het station in Abcoude en gevraagd of ze 60.000 willen verdienen.

Ros is bekend komen te staan als moordmakelaar. Hij krijgt de opdracht om mensen te liquideren en zorgt ervoor dat deze moorden worden uitgevoerd. Zo ook Van der Bijl.

Jesse R.

Nadat de mannen blijk gegeven geïnteresseerd te zijn, stappen ze bij Ros in de auto. Daar blijkt Jesse R. al op de bijrijdersstoel van de Mercedes te zitten.

R. speelt een belangrijke rol. In eerste instantie is hij, samen met Peter la Serpe (de tweede kroongetuige), belast met de liquidatie van Van der Bijl. Samen voeren ze enkele voorverkenningen uit, waaronder bij het huis van hun beoogde slachtoffer, maar zien geen kans hem dood te schieten.

Ros

Als beiden mannen bij de laatste poging het gevoel krijgen dat Van der Bijl ze heeft herkend, besluiten ze er vanaf te zien. Maar de opdracht voor de moord blijft staan en dus zoekt R. contact met zijn vriend Ros. Die is net vrij nadat hij een straf heeft uitgezeten voor wapenbezit en kan het geld goed gebruiken.

Ros benadert eerst het duo Alex de B. en Nico H., maar als zij zich terugtrekken, is het aan Dwight S. en Remy H..

Met zijn vieren rijden ze naar Amsterdam waar S. en H. te horen krijgen dat ze iemand moeten liquideren. De route van het café De Hallen naar het huis van Van der Bijl wordt getoond en er is een Audi geregeld. De gestolen auto moet dienst doen als vluchtauto en daarin liggen twee wapens om de moord uit te voeren.

Rolluiken

Alles is geregeld als de twee mannen zich even voor 9.00 uur die donderdagochtend in april omdraaien en zien dat de rolluiken van het café omhoog zijn. Ze kijken naar binnen en zien een persoon die voldoet aan de beschrijving.

Ze besluiten een rondje te gaan lopen wanneer de spanning H. te veel wordt. Hij is de beoogde schutter, maar hij durft niet meer. Met een groter deel van de 'beloning' voor de moord, weet hij S. te overtuigen om zijn rol over te nemen.

S. durft niet te weigeren omdat hij onder druk is gezet door Ros. De crimineel kent zijn zus en heeft hem laten weten dat het met haar en zijn moeder niet goed afloopt, als hij zijn opdracht niet uitvoert. Met de gedachte dat hij geen kant meer op kan, loopt hij het café binnen. Met zeven kogels maakt hij een einde aan het leven van Van der Bijl, die op dat moment aan het schoonmaken is.

Verklaringen

Maar waarom moest hij dood? Het heeft volgens verklaringen van Ros en La Serpe alles te maken met de verklaringen die Van der Bijl aflegt over Holleeder bij de politie. De recherche heeft hem benaderd nadat eind 2004 duidelijk was geworden dat hij in november was mishandeld in zijn eigen café door Holleeder.

In het boek van journalisten Harry Lensink en Marian Husken, Handboek Holleeder, staat dat de mishandeling het gevolg is van het rondbazuinen door Van der Bijl dat Holleeder Van Hout heeft laten vermoorden. De goede vriend van de café-houder wordt in 2003 geliquideerd in Amstelveen.

Losgeld

Via zijn jeugdvriend leert hij ook Holleeder kennen. Van der Bijl is degene die de auto regelt waarmee Van Hout en Holleeder naar Parijs vluchten als ze het losgeld hebben ontvangen voor de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983.

Zelf verklaart Van der Bijl vlak voor zijn dood dat hij - op aanwijzing van Holleeder en Van Hout - een deel van het losgeld heeft opgegraven in een park in Parijs. Als Van Hout vrijkomt gaan ze samen in de drugshandel waarvoor ze eind jaren negentig worden veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf.

Afpersingen

Van der Bijl legt in januari en maart 2005 drie verklaringen af bij de Nationale Recherche. Daar wijst hij Holleeder aan als de opdrachtgever voor de moord op Van Hout. Dit heeft hij van horen zeggen. Ook verklaart hij over de afpersingen van zijn vriend Kees Houtman door Holleeder.

Na de liquidatie van diezelfde Houtman in november 2005, houdt Van der Bijl zich gedeisd. Pas na de arrestatie van Holleeder in januari 2006 op verdenking van afpersing, legt hij nog een verklaring af. Op verzoek van de toenmalige officier van justitie, Fred Teeven, is Van der Bijl bereid anoniem te getuigen in de strafzaak tegen Holleeder.

Hasj

Maar Van der Bijl heeft zelf zijn criminele leven niet achter zich gelaten. In maart 2006 wordt hij opgepakt op verdenking van de handel in meer dan honderd kilo hasj. Op vriendelijk verzoek van Teeven wordt hij op 13 april vrijgelaten uit de Bijlmerbajes.

Een week later wordt Van der Bijl doodgeschoten. Een dood die hij zag aankomen blijkt uit zijn laatste verklaring op 12 februari. "De afgelopen vier, vijf weken zijn er al mensen naar mij toe gekomen dat ik binnenkort wordt doodgeschoten", vertelt hij in het verhoor. "Hij (Holleeder red.) zei als je ooit praat ben je voor mij", aldus Van Der Bijl in een eerdere verklaring. Toch weigerde hij volgens de politie elke vorm van bescherming.

Opgelost

De liquidatie van Van der Bijl is een van de weinige die is opgelost. Het heeft alles te maken met de bekentenis van schutter Dwight S. en zijn kompaan Remy H.. Zij kregen respectievelijk dertien en veertien jaar celstraf.

Ook Alex de B. - die wordt veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor medeplichtigheid - legt een verklaring af. Hij kreeg van Ros te horen dat Van der Bijl dood moest omdat hij een gevaar vormde voor de 'groepering', daarmee zou onder andere Holleeder mee worden bedoeld.

Dankzij de kroongetuigen werden eerder al Dino Soerel en Jesse R. veroordeeld tot levenslang voor hun betrokkenheid bij de moord op de café-houder.