Kaag noemt pakket van 2 miljard euro extra 'hoogst haalbare' na kabinetsval

De 2 miljard euro extra om armoede te bestrijden is volgens demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) het "hoogst haalbare" na de kabinetsval. Als schatkistbewaarder benadrukt Kaag dat de rekening niet op het bordje van de toekomstige generatie komt te liggen.

"We hebben vorig jaar de randen opgezocht met een flink koopkrachtpakket van 17 miljard euro en een energieplafond. Onze inschatting is dat er momenteel niet meer ruimte is."



Bovendien is armoedebeleid veel breder dan alleen de financiering, meent de minister. "Het gaat om scholing, huisvesting en vaak is het ook gerelateerd aan gezondheidsproblemen. Oorzaak en gevolg zijn vaak niet van elkaar te scheiden. We hebben in dit kabinet niet voor niets gekozen om een minister voor Armoedebeleid en Participatie te benoemen."

Volgens Kaag is het nooit een realistisch streven geweest tijdens deze kabinetsperiode om de armoede naar nul te brengen. "We moeten ook alles netjes dekken en we willen geen oplopende schuld doorschuiven. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden."

Het demissionaire kabinet wilde niet dat de staatsschuld op zou lopen en moest dus op zoek naar 2 miljard euro. Dit wordt voor het grootste deel betaald door de hogere inkomens. Deze groep gaat iets meer belasting betalen.

'Begrotingstekort punt van zorg'

Toch was deze mogelijkheid beperkt. "Als demissionair kabinet kun je niet hele nieuwe discussies met elkaar gaan voeren over nog een verdere lastenverschuiving. Verder blijft het begrotingstekort een punt van zorg en we willen toekomstige generaties niet met schulden opzadelen. Maar niets doen is ook geen optie", aldus Kaag.

Daarom wordt het pakket ook betaald door financiële meevallers en door de belastingen op alcohol en tabak te verhogen.

Armoede blijft met dit pakket in stand

Zonder de 2 miljard euro extra zou het aantal volwassene en kinderen in armoede stijgen. Dat was "onaanvaardbaar" voor het kabinet, zegt Kaag. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen in armoede door dit maatregelenpakket dus ook niet af.

Gezinnen met meerdere kinderen profiteren het meest van het pakket aan maatregelen. Zo gaat er 1,1 miljard euro naar het verhogen van het kindgebonden budget. Niet alleen gaat het bedrag per kind omhoog, maar er komen ook meer gezinnen voor deze inkomensafhankelijke regeling in aanmerking.

Ook gaat de huurtoeslag omhoog. Daar is ruim 700 miljoen euro voor vrijgemaakt. Tegelijkertijd verdwijnt de extra energietoeslag die mensen met lage inkomens kregen in 2022 en dit jaar. Het noodfonds voor mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen blijft volgend jaar nog wel bestaan.

De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over de miljoenennota tijdens de jaarlijkse Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Vrijwel alle partijen kwamen dinsdag na de troonrede al met hun eigen wensenlijstje met punten waarop ze de begroting willen aanpassen.