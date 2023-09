Meerdere mensen opgepakt langs route koets, koninklijke familie uitgefloten

Langs de route die de Glazen Koets in Den Haag heeft afgelegd, bevonden zich dinsdag meerdere mensen die mogelijk wilden gaan demonstreren. Enkelen van hen zijn gearresteerd of weggeleid. Ook hebben agenten een groep omsingeld. De koninklijke familie werd meerdere malen uitgefloten.

Een man is aangehouden op de hoek van de Heulstraat en de Kneuterdijk, niet ver van Paleis Noordeinde. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat is gebeurd. Zelf zei hij een eenmansdemonstratie te houden. Na zijn arrestatie is de man meegenomen in een busje.