Prinsjesdag in Den Haag is redelijk rustig verlopen, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. De politie verrichte in totaal vijf aanhoudingen en nam zes tractors in beslag.

"Het is allemaal redelijk rustig verlopen", zegt de politiewoordvoerder. Aan het einde van de middag was de grootste drukte al voorbij.

Er waren wel een paar demonstraties tijdens Prinsjesdag, maar dat komt volgens de woordvoerder elk jaar wel voor. "De mensen hebben ook het recht om te demonstreren. Ze waren van harte welkom in de stad." De protesten verliepen volgens haar kalm.

De vijf mensen werden opgepakt omdat ze zich schuldig maakten aan belediging, niet naar het bevel van een agent luisterden of zich weigerden te identificeren.

Op de Bosbrug, niet ver van de plek waar koning Willem-Alexander de troonrede hield, hield de politie rond 12.00 uur een man aan die agenten uitschold. Hij schreeuwde naar de dienstdoende politie, verweet de agenten dat ze "mensen in elkaar slaan" en kalmeerde niet toen zij hem vroegen rustig te worden. Daarop werd hij gearresteerd en afgevoerd.

38 Boegeroep tijdens balkonscène Paleis Noordeinde

'Demonstreren mag, maar niet met groot materieel'

Daarnaast werden zes tractors in beslag genomen. Die kunnen in de loop van dinsdag weer opgehaald worden, maar de eigenaren moeten dan direct uit Den Haag vertrekken.

De trekkers vormden volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen een "risico voor de verkeersveiligheid". Ook zouden ze de routes van de politie, de brandweer en ambulances kunnen belemmeren. Daarom mochten de tractors niet verder rijden, legde hij uit.

De boeren wilden in Den Haag demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. "Demonstreren mag, maar niet met groot materieel", zei Van Zanen daarover.

Vijf bestuurders hadden zich niet gehouden aan het noodbevel om niet naar het centrum van Den Haag te rijden. Zij krijgen geen bekeuring, maar wat ze hebben gedaan wordt wel geregistreerd. Zo kan daar bij een volgende overtreding rekening mee worden gehouden. De bestuurder van de zesde tractor reed volgens de politie gevaarlijk en krijgt een proces-verbaal.