Ondanks een immens koopkrachtpakket van ruim 17 miljard euro kunnen niet alle nadelen van de torenhoge inflatie worden weggenomen. "Het blijft zoeken naar de balans op een heel smal koord", zegt minister Sigrid Kaag (Financiën) dinsdagmiddag in de Tweede Kamer bij de aanbieding van de miljoenennota. "2022 is niet het jaar waarop we hoopten."

Dit heeft alles te maken met de Russische inval in Oekraïne. Daar hebben uiteraard de Oekraïners last van, maar ook in Nederland heeft de oorlog grote gevolgen, zegt Kaag. "De prijzen lopen op, vooral de energierekening. Dat raakt iedereen, maar niet iedereen even hard."

Het kabinet trekt dit jaar flink de portemonnee - liefst 17 miljard euro - om de koopkrachtval volgend jaar een beetje te dempen. Dat is terug te zien in de koopkrachtberekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Zonder extra maatregelen zouden huishoudens er volgend jaar bijna niet op vooruitgaan, na de min van bijna 7 procent dit jaar.

De laagste inkomens worden voor 2023 bijna volledig gecompenseerd. De middeninkomens krijgen er 3 procent bij.

Het kabinet gaat onder meer het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 met 10 procent verhogen. De uitkeringen, zoals de AOW, stijgen mee. Ook de toeslagen stijgen iets, net als het kindgebonden budget. Werkenden gaan iets minder belasting betalen. Uitwonende studenten krijgen een iets grotere basisbeurs.

Volg onze berichtgeving over de kostencrisis Volgen Krijg een melding bij nieuwe verhalen

Kabinet gaat huishoudens dit jaar nog helpen met energieplafond

Het prijsplafond voor de energiekosten, dat ingaat op 1 januari maar vanaf november dit jaar al de rekening moet verlagen, moet de onrust en onzekerheid over financiële problemen bij veel huishoudens wegnemen. De korting op gas en stroom scheelt een gemiddeld huishouden gemiddeld 190 euro per maand aan energiekosten.

Om alle investeringen te dekken, zal het begrotingstekort tijdelijk oplopen. Voor volgend jaar komt dit tekort neer op 3 procent van de totale omvang van de economie (het bruto binnenlands product). De staatsschuld blijft met 49,5 procent van het bbp het komende jaar ruim binnen de Europese begrotingsregels.