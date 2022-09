Het is heel pijnlijk dat veel Nederlanders op dit moment moeite hebben met het betalen van de huur, zorgkosten of energierekening. Dat stelde koning Willem-Alexander in de troonrede. Hij wees er ook op dat Nederland niet moet vergeten dat het land er in het verleden ook in is geslaagd grote problemen te overwinnen.

"Het is belangrijk dat Nederland vertrouwt op zijn eigen veerkracht en het vermogen om samen te werken", zei de koning. Hij sprak de openingsrede van het politieke jaar uit in de Koninklijk Schouwburg in Den Haag.

Koning Willem-Alexander benadrukte dat "we leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid". "Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in perioden van economische groei. En het is tegenstrijdig dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor haatreacties en bedreigingen."

Ook zei de koning zich zorgen te maken over het afnemende vertrouwen in de overheid. "Toch mogen we houvast ontlenen aan de manier waarop ons land in het verleden grote veranderingen heeft doorgemaakt", aldus Willem-Alexander. "De geleidelijkheid in de veranderingen is wezenlijk. Niet alles kan en hoeft tegelijk, ook niet hier en nu."

Hij verwees naar grote veranderingen in het verleden, zoals de industriële revolutie en de introductie van het internet. Ook noemde hij de ruilverkaveling, de wederopbouw en de bouw van grote nieuwe woonwijken in de tweede helft van de twintigste eeuw.

204 Dit zegt de koning over Oekraïne, kostencrisis en woningtekort

'Niemand kan voorspellen hoe de wereld er straks uitziet'

Koning Willem-Alexander refereerde ook aan de toespraak die zijn grootmoeder Juliana in 1948 hield bij haar inhuldiging. Zij zei: "Nederland moet zelf zijn koers bepalen en trachten met andere volken de koers uit te zetten van de ganse wereldbevolking."

Hoewel de situatie anno 2022 niet precies hetzelfde is, wees de vorst wel op de veerkracht en gezamenlijkheid van de vorige generatie die toen de schouders eronder zette. "Daarna staat Nederland niet alleen", beklemtoonde de koning. "Andere landen staan voor vergelijkbare opgaven. Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als onze kinderen kinderen hebben. De wereld stuit op economische, sociale en ecologische grenzen."

Het kabinet beloofde in de troonrede "open en transparant te zijn over de ambitieuze toekomstagenda, voor een schone en veilige wereld met kansen voor iedereen". "Dat perspectief moet gelden voor mensen van elke geloofsovertuiging, elke geaardheid, elke leeftijd, herkomst of beroep."