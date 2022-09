"In wezen gaat het om kwaliteit van onze samenleving. Daar is een bruisende culturele sector onmisbaar. Dat is in de coronaperiode hard geraakt. Het kabinet investeert daarom in herstel en groei. In een samenleving waarin geen plaats is voor racisme. Daar is een open blik nodig op de minder mooie bladzijden van onze geschiedenis en wat die betekenen voor onze samenleving. Dat geldt nadrukkelijk voor het hele koninkrijk en de landen waar wij een speciale band mee hebben. Door het gesprek te voeren, dragen we bij aan erkenning. Hoe moeilijk dat gesprek soms ook is, onze blik kan niet statisch zijn. Er is aanleiding om onszelf rekenschap te geven van onze geschiedenis."