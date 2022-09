Koning: "We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Het is tegenstrijdig dat armoede toeneemt in een periode van economische groei. Dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven. Zorgwekkend is dat mensen het vertrouwen verliezen in het probleemoplossend vermogen van de politiek. De onzekerheid over morgen groeit. Over de koopkracht. Over de oorlog in Oekraïne. Maar ook grote veranderingen die op ons afkomen. Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij wonen, werken, ondernemen en samenleven."