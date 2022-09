"De komende tien jaar investeren we 35 miljard euro in een klimaatneutraal Nederland. Ook gaan er miljarden naar onderwijs, omdat ieder kind daar recht op heeft. Er is 5 miljard euro vrijgemaakt voor Defensie, en ook op het gebied van woningbouw investeren we veel. De ambities liggen er. Nu moeten we het in beleid vertalen en uitvoeren. Het arbeidstekort maakt onze opdracht niet eenvoudig. Een gecompliceerde tijd vraagt om scherpe keuzes. We geven geld uit aan bestaanszekerheid, onderwijs, en klimaat. Het zal niet alle zorgen wegnemen, de toekomst is nog ongewis. Maar Nederland is een veerkrachtig land. Als we blijven samenwerken en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat vraagt om vertrouwen in elkaar en onze gezamenlijke toekomst."