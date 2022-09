Wat is het verschil tussen de miljoenennota en de rijksbegroting?

De miljoenennota en de rijksbegroting vormen de inhoud van het koffertje dat Kaag vandaag aanbiedt. Je zult de twee termen vandaag vaak voorbij horen en zien komen, maar ze betekenen niet helemaal hetzelfde.



De miljoenennota is een soort samenvatting van de belangrijkste plannen van het kabinet en hoeveel die kosten. Officieel is het de Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën. Met andere woorden: hoe de geldzaken van Nederland ervoor staan. Dus eigenlijk hoe vol 'de schatkist' nog is en hoe hoog de schulden zijn.



In de rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie komend jaar krijgt en (naar verwachting) gaat uitgeven. Die bedragen zijn in principe al afgesproken in het regeerakkoord, maar worden wel af en toe aangepast door het kabinet en gecontroleerd door de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer.